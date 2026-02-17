Giá vàng thế giới mất mốc 5.000 USD

Sáng nay (17/2), giá vàng thế giới rơi xuống dưới vùng 5.000 USD/ounce. Khoảng 9h20, mức giá giao ngay ghi nhận 4.966,4 USD/ounce, giảm 0,47% so với phiên trước đó.

Giá vàng thế giới suy yếu (Ảnh: DT).

Theo Kitco News, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động mạnh khi các yếu tố truyền thống chi phối giá kim loại quý này không còn phát huy tác dụng như trước.

Trang này dẫn lời ông James Steel, Trưởng bộ phận phân tích kim loại quý tại HSBC, cho biết mối tương quan nghịch giữa vàng và lãi suất thực của trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã suy yếu đáng kể từ năm 2022.

Diễn biến gần đây cho thấy dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm mạnh từ 4,3% xuống 4%, giá vàng không bật tăng tương ứng. Cấu trúc thị trường đã thay đổi, vàng không còn nhạy cảm với lãi suất thực như trước, trong bối cảnh dòng tiền mới từ nhà đầu tư cá nhân gia tăng, rủi ro địa chính trị leo thang và đặc biệt là lực mua quy mô lớn từ các ngân hàng trung ương.

Theo ông Steel, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương từ năm 2022 đến nay đã cao gấp 2 đến 3 lần mức trung bình 10 năm trước đó. Xu hướng này được xem là một phần trong chiến lược đa dạng hóa dự trữ và giảm mức độ phụ thuộc vào đồng USD, dù ông vẫn tin rằng USD sẽ tiếp tục giữ vai trò đồng tiền dự trữ chủ chốt trong thời gian dài.

Đáng chú ý, nếu điều chỉnh theo lạm phát, đỉnh lịch sử 850 USD/ounce thiết lập vào tháng 1/1980 tương đương khoảng 3.400 USD/ounce theo giá trị hiện nay. Vàng đã vượt ngưỡng này trong tháng 4 vừa qua và liên tục thiết lập các mức cao mới. Việc giá chưa tiếp tục bứt phá trong ngắn hạn, theo chuyên gia của HSBC, không đồng nghĩa xu hướng tăng dài hạn đã kết thúc.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng dựng đứng đầu năm, thị trường đang đối mặt với rủi ro biến động cao. Biến động được xem là từ khóa của năm 2026 đối với vàng. Ngay cả khi vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn an toàn và công cụ bảo toàn giá trị, vàng nhiều khả năng sẽ ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh trong quá trình đi lên.