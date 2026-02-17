Bóng đá Việt Nam trên đỉnh Đông Nam Á, hướng ra châu lục

Cũng liên quan đến nỗi buồn thua 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia ngày 10/6, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), chỉ khoảng 3 tháng sau đó, vào tháng 9, FIFA lần đầu công bố thông tin đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả.

Cho đến lúc này, FIFA đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Ngày mà đội tuyển Malaysia bị xử thua ngược đội tuyển Việt Nam trong trận đấu nói trên có lẽ không còn xa. Chính vì thế, nỗi buồn đấy hóa ra cũng không phải là nỗi buồn. Cơ hội để đội bóng của HLV Kim Sang Sik dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 cực lớn.

Còn về những niềm vui, bóng đá trong nước gặt hái được hàng loạt thành công trong suốt năm qua, từ đầu năm cho đến tận cuối năm 2025, rồi lan sang đầu năm 2026. Chúng ta lên đỉnh Đông Nam Á với việc thâu tóm toàn bộ các danh hiệu cao quý nhất của bóng đá khu vực, đồng thời giành hạng 3 giải U.23 châu Á.

Năm trên đỉnh Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngôi vô địch AFF Cup

Ngày cuối cùng của AFF Cup 2024 thực chất là ngày 5/1/2025. Đấy là trận chung kết lượt về trên sân Rajamagala tại Bangkok, Thái Lan. Đây là địa điểm mà từ năm 2008 đến trước năm 2025, đội tuyển Việt Nam chưa từng giành được chiến thắng (năm đó, đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi AFF Cup, dưới thời HLV Calisto).

Chính vì thế, bóng đá Thái Lan cố tình đưa trận chung kết AFF Cup về sân Rajamangala, với mong muốn sân bóng này sẽ đem lại điềm lành cho họ, làm chùn chân các cầu thủ Việt Nam.

Thế nhưng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik đã thi đấu rất xuất sắc. Chúng ta đánh bại đội bóng xứ sở chùa vàng 3-2 ngay ở sân Rajamangala, thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận đi và về.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có một đội tuyển thắng được Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết AFF Cup. Chính vì thế, chiến thắng của đội tuyển Việt Nam càng thêm ngọt ngào.

Ngoài ra, trận thắng ở chung kết AFF Cup 2024, diễn ra hồi đầu năm 2025, còn đánh dấu một cột mốc khác, đó là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup với cầu thủ nhập tịch không có dòng máu Việt (Nguyễn Xuân Son).

Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 với cầu thủ nhập tịch gốc ngoại đầu tiên trong lịch sử Nguyễn Xuân Son (Ảnh: Thành Đông).

Đây là điều khác biệt với đội hình vô địch năm 2018. Khi đó, chúng ta có cầu thủ nhập tịch là thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng Đặng Văn Lâm là Việt kiều, mang 50% dòng máu Việt.

Chi tiết trên mở ra hướng đi mới cho bóng đá Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Chúng ta sẵn sàng nhập tịch cho những vận động viên gốc nước ngoài khát khao được khoác áo các đội thể thao trong nước và đủ điều kiện trở thành công dân Việt Nam.

Sau Xuân Son, một số cầu thủ gốc nước ngoài khác đã được nhập tịch thành công trong năm 2025, như tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (trước đây tên Hendrio, gốc Brazil) và trung vệ Đỗ Phi Long (trước đây tên Gustavo Santos, gốc Brazil).

Cả hai cầu thủ này nhiều khả năng sẽ được gọi vào đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, tham dự trận tái ngộ Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 tới đây, cũng như sẽ có mặt tại AFF Cup 2026 vào tháng 8.

Đến đầu năm 2026, có thêm thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik được nhập tịch thành công. Lê Giang Patrik cũng là gương mặt tiềm năng cho đội tuyển Việt Nam.

Thống trị Đông Nam Á, vươn ra châu Á

Đến giữa năm, những ngày tháng 7, bóng đá Việt Nam đón nhận thêm niềm vui rất lớn, đội tuyển U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á tại Indonesia.

Giống như ngôi vô địch của đội tuyển quốc gia tại AFF Cup nửa năm trước đó, đội tuyển Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á sau khi thắng đội chủ nhà Indonesia trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indondesia) nổi tiếng cuồng nhiệt. Lần thứ hai liên tiếp, chúng ta đánh bại các đội chủ nhà ngay tại “thánh địa” của họ.

Một thế hệ cầu thủ mới trưởng thành qua SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Sân Gelora Bung Karno tại Jakarta được mệnh danh là “chảo lửa” của bóng đá Đông Nam Á. Trước đó, đây luôn là địa điểm gây nhiều khó khăn cho các đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, đội bóng trẻ của HLV Kim Sang Sik đã thi đấu đầy bản lĩnh, vượt qua sức ép từ phía khán giả Indonesia, để giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Ngôi vô địch năm 2025 là lần thứ 3 liên tiếp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á, sau các năm 2022 và 2023, khẳng định ưu thế tuyệt đối của chúng ta trong công tác đào tạo trẻ và phát triển nguồn nhân lực nội tại.

Thực tế cho thấy, nếu các đội tuyển ở Đông Nam Á, đặc biệt là các đội như Indonesia và Malaysia không sử dụng cầu thủ nhập tịch gốc châu Âu và Nam Mỹ một cách ồ ạt, đại diện của những nền bóng đá này không phải là đối thủ của các đội tuyển Việt Nam.

Thế thống trị của bóng đá Việt Nam một lần nữa được khẳng định bằng tấm huy chương vàng (HCV) SEA Games 33. Một lần nữa chúng ta lại thắng Thái Lan ở sân Rajamangala. Đội hình từng vô địch giải U23 Đông Nam Á hồi tháng 7 tiếp tục làm nòng cốt cho lực lượng tham dự SEA Games vào tháng 12.

Lần này, chiến thắng trước người Thái Lan còn giàu cảm xúc hơn cả trận chung kết AFF Cup diễn ra hồi tháng 1. Đội U23 Thái Lan dẫn trước U23 Việt Nam đến 2-0 sau hiệp một. Nhưng sang đến hiệp hai, đội bóng của HLV Kim Sang Sik gỡ hòa 2-2, trước khi hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục, với bàn ấn định chiến thắng 3-2 được ghi trong hiệp phụ.

Một thế hệ cầu thủ mới của bóng đá Việt Nam chính thức được giới thiệu, với những cái tên như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Thuận, Hiểu Minh, Lý Đức, thủ môn Trung Kiên đã khẳng định được giá trị của mình. Họ tài năng và đầy bản lĩnh. Họ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam thắng ngược một đội tuyển của Thái Lan ở một giải chính thức, sau khi đã bị dẫn trước đến hai bàn.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc không phải nhờ may mắn mà nhờ chất lượng chuyên môn cao, cộng với bản lĩnh đáng nể (Ảnh: AFC).

Cũng dàn cầu thủ nói trên giúp đội tuyển U23 Việt Nam vươn đến vị trí thứ 3 giải U23 châu Á 2026. Thậm chí, so với kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” của năm 2018, thành tích của đội U23 Việt Nam hồi tháng 1 vừa rồi trên đất Saudi Arabia còn thuyết phục hơn.

Chúng ta giành huy chương đồng (HCĐ) châu Á với số trận thắng nhiều hơn, số bàn thắng nhiều hơn so với năm 2018, thắng được nhiều đội siêu mạnh hơn hẳn (lần đầu tiên đánh bại U23 Saudi Arabia và U23 Hàn Quốc ở giải đấu này).

Tấm HCĐ ở giải U23 châu Á 2026 ít có dấu ấn của sự may mắn so với kỳ tích “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018. Thành tích hiện tại có được ghi dấu ấn rõ ràng của sự trưởng thành về mặt chuyên môn, sự tự tin trong lối chơi và bản lĩnh để vượt qua sức ép khủng khiếp của các đội bóng siêu mạnh.

Thất bại oan nghiệt của đội tuyển bóng đá nữ

Lẽ ra, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành HCV SEA Games, nếu như không có sai sót không thể tin nổi của trợ lý trọng tài thứ nhất Chanthavong Phutsavan (người Lào).

Bà Chanthavong Phutsavan bắt việt vị sai trong tình huống Bích Thùy đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Philippines, ở phút 29, trong trận chung kết bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

Quyết định sai lầm này đã làm sai lệch toàn bộ kết quả của trận đấu, khiến nhà báo người Indonesia Aditya của hãng thông tấn quốc gia Indonesia Antara, phải thốt lên với phóng viên Dân trí: “Đây là một vụ bê bối, chứ không còn là sai sót bình thường”.

Bóng đá Việt Nam có lẽ đã có một năm trọn vẹn nếu không có thất bại oan nghiệt của đội tuyển bóng đá nữ tại SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ chỗ lẽ ra đã giành chiến thắng, đội tuyển nữ Việt Nam bị đội nữ Philippines cầm hòa sau 120 phút thi đấu của hai hiệp chính và hai hiệp phụ, trước khi chúng ta thua 5-6 trong loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, bóng đá đôi khi có những khoảnh khắc nghiệt ngã như vậy, những khoảnh khắc mà người trong cuộc không thể lý giải. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung không đáng là đội thua trận.

Dù vậy, như chính HLV Mai Đức Chung phát biểu, chúng ta sẽ quyết tâm làm lại từ thất bại đau đớn này. Bóng đá nữ Việt Nam sẽ trẻ hóa, làm mới lực lượng, để sớm thôi, chúng ta sẽ lấy lại vị trí số một Đông Nam Á.

Nhìn tổng thể, năm 2025 vẫn là một năm đại thắng của bóng đá Việt Nam. Có đến 7 đội bóng của chúng ta giành quyền lọt vào VCK châu Á, gồm U23 Việt Nam, U17 Việt Nam, đội tuyển bóng đá nữ, đội tuyển U20 nữ, đội tuyển U17 nữ, đội tuyển futsal nam và đội tuyển futsal nữ. Đây là chi tiết khẳng định bóng đá Việt Nam vừa phát triển có chiều sâu (từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ) lẫn chiều rộng (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal).

Ngoại trừ đội tuyển futsal nữ đã tham dự VCK châu Á trong năm 2025, 6 đội còn lại tham dự VCK giải châu lục trong năm 2026 (riêng đội tuyển futsal nam đã thi đấu và vào đến tứ kết giải vô địch futsal châu Á năm nay). Cộng thêm đội tuyển bóng đá nam tham dự AFF Cup vào tháng 8. Thế nên, năm 2026 tiếp tục sẽ là năm đầy sôi động của bóng đá nội.