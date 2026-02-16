Bắt kẻ cầm dao vào phòng trọ cướp dây chuyền ở Tây Ninh

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ Huỳnh Thanh Khiết (SN 1991) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khiết bị công an bắt giữ vì vào phòng trọ cướp tài sản ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Trước đó, sáng 15/2, bà T.C.H. (SN 1971, quê Cà Mau) ở trong phòng trọ tại ấp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc (Tây Ninh), bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào.

Người này cầm dao kề vào cổ bà H. đe dọa, sau đó cướp sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 18 triệu đồng rồi lên xe bỏ trốn. Từ thông tin bà H. cung cấp, Công an xã Cần Giuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy xét.

Qua phân tích hình ảnh camera tại khu nhà trọ và dọc tuyến đường di chuyển, lực lượng chức năng xác định người gây án là Khiết. Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, tổ công tác bắt giữ Khiết khi anh ta đang mang sợi dây chuyền vàng đi bán.