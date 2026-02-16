CSGT khống chế đối tượng chống đối tại chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 16/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khống chế một nam thanh niên có hành vi chống đối CSGT khi đang làm nhiệm vụ tại phường Tích Lương.

Theo Cục CSGT, vào lúc 21h35 ngày 14/2, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường Tân Thành thuộc phường Tích Lương. Trong quá trình làm nhiệm vụ, CSGT phát hiện xe máy biển số 20H1-400.xx có dấu hiệu vi phạm.

N.V.H. (áo xám, bìa trái) thời điểm bị cảnh sát khống chế (Ảnh: Cục CSGT).

Nhà chức trách cho biết, khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển xe máy nêu trên là N.V.H. (SN 1984, ở phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) đã không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy và đâm vào một cán bộ CSGT, khiến vị cán bộ CSGT này ngã xuống đường; nam thanh niên đi xe máy cùng phương tiện cũng bị trượt ngã sau đó.

Tổ công tác sau đó đã khống chế đối tượng nêu trên, đưa cán bộ CSGT bị thương đi cấp cứu, phối hợp với Công an phường Tích Lương lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ; đồng thời thu giữ tang vật, phương tiện và đưa đối tượng H. về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Cục CSGT).

Tại cơ quan công an, đối tượng N.V.H. khai nhận, do lo sợ bị CSGT kiểm tra nên H. đã điều khiển xe máy bỏ chạy và đâm vào cán bộ tổ công tác dẫn đến vi phạm pháp luật.

Qua vụ việc trên, lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra của CSGT. Các hành vi cản trở người thi hành công vụ đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Chống người thi hành công vụ.