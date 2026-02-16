Người nước ngoài lẻn vào nhà hàng, trộm cắp gần 200 triệu đồng

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Zhang Junhua (SN 1974, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 20h ngày 12/2, chị L.T.N. (SN 1993, trú tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã đến Công an xã Duy Nghĩa trình báo về việc bị mất tài sản cùng với bạn là ông Sin Hakyong (SN 1965) khi đang dùng bữa tại một nhà hàng trên địa bàn xã.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Zhang Junhua (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo trình báo, chị N. bị mất một balo màu kem chứa đồ dùng cá nhân, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt và 400 USD. Ông Sin Hakyong bị mất một hộ chiếu, khoảng 60 triệu đồng tiền mặt, 200 USD cùng nhiều thẻ ngân hàng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính gần 200 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Qua điều tra, lực lượng cảnh sát xác định đối tượng gây án là một người nước ngoài đã xuất hiện tại nhà hàng vào thời điểm xảy ra vụ trộm và nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau đó.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h ngày 13/2, tổ công tác đã phát hiện đối tượng này tại đường Hồ Nghinh, phường An Hải, Đà Nẵng và mời về cơ quan làm việc.

Trước những tài liệu, chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, Zhang Junhua đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm gần 30 triệu đồng, 1.136 USD cùng nhiều tài sản và giấy tờ liên quan.