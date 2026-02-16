Bị CSGT tạm giữ xe vì "dính" cồn, người đàn ông lén lút lấy trộm lại xe máy

Chiều 16/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tối 14/2, thực hiện mệnh lệnh của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Đến 19h48, tổ công tác phát hiện Đ.A.Q. (SN 1976, trú tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe máy biển kiểm soát 20B2-508.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,147mg/lít khí thở); Không có giấy phép lái xe; Không có chứng nhận đăng ký xe.

Cảnh sát lấy lời khai với Đ.A.Q. (bìa phải) (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong xe máy của anh Q. theo quy định và đưa phương tiện vào khu vực tạm giữ.

"Tuy nhiên, lợi dụng lúc tổ công tác tiếp tục làm nhiệm vụ, Đ.A.Q. đã vào khu vực tạm giữ phương tiện, lén lút tháo dây cáp kim loại bảo quản, tháo khóa móc chữ U và trộm lại chiếc xe máy biển số 20B2-508.xx, sau đó để cách điểm chốt CSGT khoảng 70m", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Đ.A.Q. lén lút lấy trộm lại chiếc xe máy đã bị CSGT tạm giữ rồi để cách điểm chốt CSGT khoảng 70m (Ảnh: Cục CSGT).

Nhà chức trách cho hay, tại cơ quan công an, Đ.A.Q. thừa nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an phường Phan Đình Phùng sau đó tạm giữ người, đồ vật và phương tiện liên quan, bàn giao vụ việc cho Công an phường Phan Đình Phùng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Đ.A.Q. theo quy định.

Qua vụ việc nêu trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, người tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia; Nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra của CSGT; Tuyệt đối không lén lút lấy lại phương tiện khi đã bị tạm giữ theo quy định.

"Hành vi cố ý lấy lại phương tiện đã bị tạm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trộm cắp tài sản", vị đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.