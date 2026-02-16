Khởi tố 8 người đuổi chém, cướp tài sản của thanh niên ở TPHCM

Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng về tội Cướp tài sản.

Danh tính các bị can gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 2010, ngụ phường Thới An), Nguyễn Tấn Phong (SN 2010), Nguyễn Tấn Đạt (SN 2009, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), Võ Vũ Luân (SN 2010, ngụ phường Bình Cơ), Nguyễn Đức Minh (SN 2008, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Dương Văn Quý (SN 2008, ngụ tỉnh Đồng Nai), Huỳnh Văn Lộc (SN 2010, hiện ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và Trương Kha Ly (SN 2008, ngụ phường Bình Cơ).

8 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cướp tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 2h30 ngày 14/2, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo về việc anh Đ.Đ.T. (SN 2004, quê Đồng Nai) trên đường về quê ăn Tết, bị một nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công, cướp tài sản tại khu vực thuộc tổ 4, ấp Tam Lập.

Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét, bắt giữ 8 đối tượng nêu trên.

Kết quả điều tra của công an xác định, tối 13/2, các bị can tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo hung khí tự chế, thống nhất tìm các tuyến đường vắng để chặn người đi đường cướp tài sản.

Đến khoảng 1h30 ngày 14/2, khi phát hiện anh T. lái xe máy một mình, các đối tượng đã điều khiển xe máy truy đuổi khoảng 2km.

Khi nạn nhân dừng xe, nhóm này dùng dao tự chế và nón bảo hiểm tấn công gây thương tích, sau đó chiếm đoạt túi đeo và điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nạn nhân bị nhiều vết thương ở vùng đầu và tay, trong đó có các vết thương sâu, đứt gân, phải điều trị tại cơ sở y tế. Cảnh sát thu giữ 3 xe máy, 2 dao tự chế cùng các vật chứng liên quan.

Công an khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển một mình vào ban đêm trên các tuyến đường vắng; nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản. Khi phát hiện các nhóm đối tượng tụ tập có biểu hiện nghi vấn, mang theo hung khí hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho công an nơi gần nhất để xử lý.

Đồng thời, nhà chức trách đề nghị gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, ngăn chặn tình trạng tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí, vi phạm pháp luật.

Công an thành phố kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi cướp tài sản, sử dụng bạo lực, hoạt động theo băng nhóm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và sự bình yên cho Nhân dân.