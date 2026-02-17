Bên trong trại "chiến binh ngựa" duy nhất ở Việt Nam mang sứ mệnh cứu người

Trại chăn nuôi Suối Dầu thuộc Viện vaccine và Sinh phẩm y tế (Bộ Y tế), nằm tại xã Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa), cách trung tâm phường Nha Trang hơn 20km về phía Nam.

Trại chăn nuôi này có nhiệm vụ cung cấp huyết thanh thô được lấy từ con ngựa cho Viện vaccine và Sinh phẩm y tế để tinh chế, sản xuất các loại huyết thanh điều trị bệnh nguy hiểm trên người như uốn ván, bạch hầu, dại và nhiễm độc do rắn cắn.

Bên trong trại nuôi ngựa để phục vụ mục đích cứu người (Video: Trung Thi).

Lối vào trại chăn nuôi Suối Dầu dài hơn 500m, được bố trí 2 lớp cổng bảo vệ nhằm giảm ảnh hưởng từ bên ngoài, đồng thời hạn chế nguy cơ mang mầm bệnh vào khu nuôi.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng trại chăn nuôi Suối Dầu, cơ sở này do nhà bác học người Pháp A. Yersin đặt nền móng vào năm 1896. Trong ảnh là tượng của nhà bác học A. Yersin được đặt tại trại chăn nuôi Suối Dầu.

Một chuồng ngựa do người Pháp xây dựng vẫn được giữ nguyên hiện trạng đến nay tại trại chăn nuôi Suối Dầu.

Ông Minh cho biết trung tâm hiện nuôi gần 400 con ngựa trưởng thành để sản xuất huyết thanh cứu người. Đây cũng là trang trại nuôi ngựa duy nhất tại Việt Nam được cấp phép thực hiện nhiệm vụ này.

Nhìn từ trên cao, các khu trại nuôi ngựa được xây dựng thẳng tắp, bố trí bài bản với lối đi và chuồng trại sắp xếp khoa học.

Ông Nguyễn Long Hồ, nhân viên chăm sóc ngựa tại trại Suối Dầu, cho biết do mang sứ mệnh đặc biệt, đàn ngựa được áp dụng chế độ dinh dưỡng tiêu chuẩn cao, gồm 18-22kg cỏ tươi và 2,5-3kg thức ăn tinh mỗi con/ngày, cung cấp đúng giờ, đúng định lượng.

"Tình trạng sức khỏe từng cá thể ngựa tại cơ sở được theo dõi thường xuyên, hồ sơ quản lý cũng được cập nhật đầy đủ theo quy định", ông Hồ cho hay.

Những cánh đồng rộng lớn được tưới tiêu bằng hệ thống tự động, cung cấp nguồn cỏ sạch và dồi dào cho đàn ngựa tại trại chăn nuôi Suối Dầu.

Vào những ngày nghỉ, không lấy huyết thanh, đàn ngựa được thả ra các bãi rộng để tắm nắng và vận động.

Ông Nguyễn Văn Minh cho biết ngựa đưa vào trại được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các cơ sở giống ở nhiều tỉnh, thành trong nước, bảo đảm tiêu chuẩn 4-6 tuổi, nặng trên 230kg, không dị tật, không bệnh lý, đạt các chỉ số huyết học, sinh hóa theo quy định. Khi đủ điều kiện, mỗi cá thể được cấp mã số và lập hồ sơ theo dõi riêng để phục vụ khai thác huyết thanh.

Cũng theo ông Minh, trung bình mỗi con ngựa được khai thác huyết thanh trong 3-5 năm, mỗi năm 9 lần. Mỗi lần lấy máu được tính theo tỷ lệ 1,5% trọng lượng cơ thể. Quy trình thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật đã ban hành, bảo đảm an toàn, nhân đạo và không ảnh hưởng đến sức khỏe của ngựa.

Với đàn ngựa hiện có, mỗi năm trại Suối Dầu cung cấp hơn 12.000 lít huyết thanh thô cho Viện vaccine và Sinh phẩm y tế để tinh chế, sản xuất các loại huyết thanh theo nhu cầu. Trong ảnh là một con ngựa đang được chuẩn bị lấy huyết thanh.

Vị trí trại chăn nuôi Suối Dầu (Ảnh: Google Maps).