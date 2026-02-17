Nguyên tắc "4 đủ" giúp da khỏe mạnh, căng bóng suốt dịp Tết

Đầu xuân năm mới là thời điểm nhiều người du xuân, thưởng cảnh, sum họp và chúc Tết bạn bè, người thân. Chính vì thế, ai cũng mong sở hữu một làn da khỏe mạnh, mịn màng để thêm tự tin, rạng rỡ trong những ngày đầu năm.

Tuy nhiên, làn da kém mịn màng, nổi mụn, kích ứng là nỗi lo của nhiều chị em dịp lễ Tết.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng này là do sự xáo trộn nhịp sinh hoạt.

Làn da nổi mụn, thâm, sạm là nguyên nhân khiến nhiều người mất tự tin khi du xuân, chúc Tết (Ảnh minh họa: Getty).

Những ngày nghỉ kéo dài khiến nhiều người thay đổi đồng hồ sinh học, ngủ không đủ hoặc ngủ quá nhiều làm rối loạn nội tiết, tăng tiết bã nhờn, tạo điều kiện cho mụn hình thành.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống ngày Tết thường giàu đạm, nhiều dầu mỡ, nhiều đường từ bánh kẹo, nước ngọt có ga, cùng với việc sử dụng rượu, bia… khiến làn da dễ nổi mụn, xỉn màu và mất nước. Trong khi đó, thói quen uống ít nước, ăn thiếu rau xanh và trái cây tươi lại vô tình làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến da càng nhạy cảm và dễ tổn thương hơn.

Chế độ ăn nhiều đạm, chất béo và đường dịp Tết dễ làm cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng tiêu cực đến làn da (Ảnh minh họa: Getty).

Một yếu tố khác khiến làn da bị ảnh hưởng là sự thay đổi đột ngột trong chu trình chăm sóc da hàng ngày. Có nhiều người vì bận rộn mà bỏ qua các bước làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng kỹ càng hoặc bị kích ứng do đột ngột thay đổi sản phẩm dưỡng da không phù hợp.

Theo BS Thành, chăm sóc làn da là quá trình cần sự ổn định và đều đặn. Để có được làn da khỏe đẹp từ bên trong, bạn cần kết hợp với các thói quen sinh hoạt điều độ, chế độ ăn uống đủ chất và duy trì chu trình dưỡng da phù hợp với mình.

Để có một làn da khỏe mạnh, mịn màng tự tin du xuân, các bác sĩ đưa ra chỉ dẫn sau.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ hoặc ngủ ít là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến da dễ nổi mụn, bọng mắt, quầng thâm dưới mắt càng trở nên rõ rệt.

Theo các bác sĩ, dù là ngày lễ hay ngày thường cũng cần đảm bảo thời gian và chất lượng giấc ngủ. Mỗi đêm, bạn nên ngủ từ 7-8 tiếng để giúp cơ thể, làn da được phục hồi và tái tạo. Ngủ đủ giấc sẽ khiến gương mặt trông tươi tắn, rạng rỡ hơn vào buổi sáng hôm sau.

Uống đủ nước

Uống đủ nước là một trong những nền tảng để có làn da khỏe mạnh, tươi tắn mỗi ngày nhưng thường bị xem nhẹ.

Nước giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ thải độc qua gan, thận và duy trì độ ẩm tự nhiên của làn da. Làn da thiếu nước thường khô, xỉn màu, kém đàn hồi và xuất hiện những nếp nhăn.

Uống đủ nước là nền tảng để có làn da khoẻ mạnh (Ảnh minh hoạ: Getty).

Trung bình, một người trưởng thành nên bổ sung khoảng 1,5-2 lít nước/ngày tùy theo cân nặng và mức độ vận động. Những ngày Tết khi ăn mặn, tiêu thụ nhiều đạm hơn, thay đổi lịch sinh hoạt, nhu cầu nước của cơ thể có thể tăng lên.

Các bác sĩ cũng lưu ý nên uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến lúc khát mới uống; ưu tiên nước lọc, nước ép từ trái cây tươi, rau xanh; hạn chế các thức uống nhiều đường như nước ép đóng chai, nước ngọt có ga, trà sữa…

Ăn đủ chất

Một làn da khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà còn phản ánh trực tiếp tình trạng dinh dưỡng của cơ thể.

Bữa ăn ngày Tết thường có nhiều đạm động vật, chất béo, lại thiếu nhiều rau xanh, trái cây tươi và chất xơ.

Cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin, chất xơ từ rau củ tươi để nuôi dưỡng làn da khoẻ mạnh từ bên trong (Ảnh minh hoạ: Getty).

Việc bổ sung đầy đủ các nhóm chất như tinh bột tốt, đạm chất lượng, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất từ rau củ quả sẽ giúp cơ thể có đủ các chất dinh dưỡng, ổn định quá trình tái tạo, chăm sóc da tóc từ bên trong. Ngoài ra, chất xơ từ rau xanh và trái cây không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa mà còn giúp hạn chế tình trạng táo bón - yếu tố gián tiếp khiến da xỉn màu, dễ nổi mụn.

Các bác sĩ cũng lưu ý nên chia nhỏ bữa ăn, tránh ăn quá no hoặc bỏ bữa bởi việc rối loạn nhịp ăn uống có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa và nội tiết, từ đó tác động đến làn da.

Thực hiện đủ các bước skincare như ngày thường

Theo các bác sĩ da liễu, chu trình chăm sóc da bị ngắt quãng, bỏ bê hoặc thay đổi đột ngột sẽ khiến da mất cân bằng, dễ nổi mụn hoặc kích ứng.

Sau khi trang điểm, hoạt động ngoài trời hoặc tiếp xúc với ánh nắng, bạn cần thực hiện các bước làm sạch kỹ càng, đều đặn mỗi ngày. Tẩy trang và rửa mặt đúng cách giúp loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và vi khuẩn - những yếu tố gây bít tắc lỗ chân lông, gây ra các loại mụn viêm, mụn bọc, mụn đầu đen…

Không nên bỏ qua bước dưỡng ẩm, kể cả khi bạn da dầu, da hỗn hợp bởi khi da thiếu ẩm, tuyến bã nhờn có xu hướng hoạt động mạnh hơn khiến tình trạng mụn càng trở nên trầm trọng.

Một bước khác không nên bỏ qua là chống nắng. Trong những ngày du xuân, chụp ảnh ngoài trời, tia UV từ ánh nắng khiến da sạm đi, thúc đẩy quá trình lão hoá sớm, tăng nguy cơ nám, tàn nhang khiến nhiều người mất tự tin. Kem chống nắng giống như một “lá chắn”, giúp hạn chế tác động của tia UV và bụi bẩn từ không khí.

Ngoài ra, các bác sĩ lưu ý không nên tùy tiện thử sản phẩm mới sát Tết vì nguy cơ kích ứng, khiến tình trạng da xấu đi đúng dịp quan trọng.