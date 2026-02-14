Thách công an “còn bố mày nữa bắt luôn đi”, người đàn ông được toại nguyện

Ngày 14/2, Công an xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, đối tượng Nguyễn Thanh Luân (trú tại xã Bình Sơn) đã bị khởi tố để điều tra tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an xã Bình Sơn, Luân là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Luân đã được công an đưa đi cai nghiện bắt buộc sau đó đưa về địa phương để tiếp tục quản lý.

Công an xã Bình Sơn khởi tố Nguyễn Thanh Luân để điều tra tội Sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an xã Bình Sơn).

Ngày 30/1, Công an tỉnh Quảng Ngãi đăng tải video triệt phá tụ điểm ma túy lớn tại xã Bình Sơn lên mạng xã hội. Sau khi xem video, Luân đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nội dung “còn bố mày nữa bắt luôn đi”. Luân đã có lời lẽ thách thức, chửi bới nhiều người.

Theo Công an xã Bình Sơn, Nguyễn Thanh Luân có thái độ ngông cuồng, thách thức lực lượng chức năng. Qua theo dõi, công an phát hiện dù đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng Luân vẫn sử dụng ma túy. Với hành vi này, Luân đã bị khởi tố để điều tra tội Sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ Luật hình sự.

Theo Điều 256a, người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm: đang trong thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy.

Người đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và đã từng bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy…