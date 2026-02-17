Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Công tác tham mưu là “bộ não thứ 2”

Năm 2025, Văn Phòng Bộ Công an được đánh giá đã có những dấu ấn, nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược trọng yếu, Văn phòng Bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc đề xuất với Đảng, Nhà nước và tổ chức triển khai quyết liệt các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bước sang năm 2026 - năm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân - báo Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, để hiểu rõ hơn vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham mưu trong các mặt công tác.

- Công tác tham mưu luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng và ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống công tác công an, trực tiếp giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đan xen các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Công an, công tác tham mưu CAND đã chuyển mạnh từ phục vụ chỉ đạo, điều hành sang tham mưu mang tính chiến lược, kiến tạo phát triển.

Làm tốt công tác tham mưu là trách nhiệm của tất cả các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, trong đó lực lượng CAND, nòng cốt là lực lượng tham mưu phải nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá xu thế, chỉ ra hạn chế, nhận diện sớm các nguy cơ với an ninh quốc gia, dự báo xu hướng, chủ động, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài, nhằm bảo vệ an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng tham mưu cũng triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước; góp phần tạo môi trường an ninh, an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế, mở rộng không gian phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Công tác tham mưu trong CAND là “bộ não thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của lãnh đạo, chỉ huy.

Khác với công tác trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, sản phẩm của công tác tham mưu chủ yếu được thể hiện thông qua các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, phương án công tác, nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Công an các cấp, nên mang tính gián tiếp, có thể nói là rất “thầm lặng”.

Tuy nhiên, kết quả công tác tham mưu ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến chất lượng, hiệu quả công tác của toàn lực lượng. Đằng sau thành công, thành tích, kết quả công tác công an là những dự báo, đề xuất tham mưu toàn diện - đúng - chắc - kịp thời của cán bộ tham mưu.

Có thể khẳng định sản phẩm của công tác tham mưu là kết tinh của quá trình trăn trở, tư duy nhạy bén và tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

- Công tác tham mưu là hoạt động trí tuệ với cường độ cao, đòi hỏi cán bộ phải xử lý, tổng hợp, phân tích khối lượng lớn thông tin trong thời gian ngắn, trong khi tình hình an ninh, trật tự thường xuyên biến động, diễn biến nhanh.

Mỗi báo cáo, mỗi đề xuất đều liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của toàn lực lượng, nên không cho phép bất kỳ sự chủ quan, sai sót, chậm trễ nào.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu CAND hiện nay, nhất là cán bộ trẻ làm công tác tham mưu CAND hầu hết đều là những người nhiệt huyết, chịu khó và trí tuệ. Do đặc thù công tác nên khó khăn lớn nhất đối với lực lượng tham mưu đó là nắm bắt chính xác tình hình và việc kết hợp giữa lý luận với kinh nghiệm thực tiễn.

Công tác tham mưu không chỉ yêu cầu khả năng tổng hợp thông tin, mà quan trọng hơn là phải đề xuất được các giải pháp, phương án có tính khả thi cao, sát với thực tiễn. Điều này đòi hỏi cán bộ tham mưu CAND nói chung, cán bộ trẻ làm công tác tham mưu CAND nói riêng phải không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng nắm bắt tình hình và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Về việc nâng cao năng lực công tác tham mưu CAND, đây là yêu cầu khách quan, thường xuyên, liên tục, được thực hiện trên cơ sở huy động tổng thể, đồng bộ các nguồn lực, trong đó ưu tiên và tập trung phát huy yếu tố con người, xây dựng con người là trung tâm “Người trước - Súng sau”, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, thông tin, hiện đại, bảo đảm đồng bộ, phù hợp.

Trước hết, lực lượng tham mưu CAND phải luôn nắm chắc các chủ trương của Đảng và Nhà nước, bám sát định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để không ngừng củng cố tư duy chiến lược, tư duy liên ngành đảm bảo tham mưu phải đúng; chú trọng tích luỹ có hệ thống các thông tin, tài liệu, dữ liệu về công tác bảo đảm an ninh trật tự để chủ động phục vụ tốt công tác nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá, phân tích.

Bên cạnh đó, tăng cường chuyển đổi các khâu, hoạt động tham mưu truyền thống sang chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quá trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, coi đây là giải pháp trọng tâm, đột phá.

Ngoài ra, lực lượng tham mưu phải đảm bảo ổn định về đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, kết hợp với việc tăng cường bồi dưỡng về thực tế công tác tại công an cơ sở và đào tạo để nâng cao trình độ, kỹ năng phân tích, tham mưu, đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, nhất là trong bối cảnh các cơ hội và thách thức đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội có xu hướng liên lĩnh vực; rủi ro an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống đan xen, gia tăng tương tác, chuyển hóa lẫn nhau khi đất nước ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng.

- Thực tiễn công tác công an hiện nay, việc phối hợp, hiệp đồng giữa nhiều lực lượng, nhiều cấp, nhiều đơn vị trong tham gia xử lý một vấn đề là yêu cầu khách quan, cần thiết.

Mỗi đơn vị, mỗi lực lượng trong CAND đều có vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cách tiếp cận riêng, đóng góp những quan điểm, thông tin và giải pháp rất quan trọng trong công tác công an khi triển khai trên thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, tham mưu CAND có vai trò kết nối, chắt lọc và hệ thống hóa thông tin, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thấy “bức tranh” đầy đủ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có phương án triển khai toàn diện và các kịch bản dự phòng cụ thể, rõ ràng trong giải quyết một vấn đề đặt ra trong công tác công an, trên cơ sở tôn trọng ý kiến chuyên môn và phát huy toàn bộ thế mạnh của từng đơn vị, lực lượng trong CAND.

Thông qua quy trình báo cáo kịp thời, phối hợp chặt chẽ và ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả, công tác tham mưu CAND sẽ tiếp tục góp phần giữ vững sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác công an, đảm bảo hình thành những quyết sách, quyết định kịp thời, chính xác, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của CAND trong tình hình mới.

- Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác chuyển đổi số trong ngành CAND chuyển từ “điểm nghẽn” nhiều năm trước đây dần trở thành “điểm sáng” với những chuyển động mạnh mẽ, hết sức tích cực.

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rất rõ nét đối với tất cả các mặt công tác công an, trong đó có công tác tham mưu. Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, các cơ sở dữ liệu lớn, các hệ thống ứng dụng chỉ huy, điều hành đã giúp nâng cao đáng kể hiệu quả thu thập, lưu trữ, tổng hợp, xử lý thông tin.

Qua đó, công tác tham mưu ngày càng nhanh hơn, chủ động, chính xác, kịp thời hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với cán bộ tham mưu, đó là phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ công nghệ, kết hợp hài hòa giữa tư duy truyền thống và phương pháp làm việc hiện đại.

- Xây dựng lực lượng Tham mưu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là một trong các Đề án thành phần triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhất là Bộ trưởng Bộ Công an quan tâm chỉ đạo.

Trong đó, giai đoạn 2025-2030 có ý nghĩa rất quan trọng, yêu cầu đến năm 2030 lực lượng Tham mưu CAND phải là một trong những lực lượng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của CAND; đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu CAND có ý thức chấp hành kỷ luật, gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc, có tầm nhìn, tư duy chiến lược, liên ngành, có khả năng vận dụng nhuần nhuyễn tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, lực lượng tham mưu CAND phấn đấu có từ 20% trở lên lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham mưu trong CAND đủ năng lực, điều kiện làm việc theo yêu cầu, nhiệm vụ trong môi trường quốc tế; hoàn thành việc xây dựng lực lượng Tham mưu CAND hiện đại; hệ thống tổ chức cơ quan tham mưu trong CAND đảm bảo thống nhất, khoa học, mang tính chiến đấu cao; hiệu quả hoạt động không ngừng được nâng cao; có sự liên thông thông suốt giữa cơ quan tham mưu các cấp trong CAND.

- Lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng Bộ Công an rất quan tâm đến công tác tham mưu và xây dựng lực lượng tham mưu trong CAND.

Trong những năm gần đây, công tác tham mưu CAND đã có sức hút lớn đối với cán bộ, chiến sĩ CAND; nhiều cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, học viên suất sắc tốt nghiệp các trường trong CAND chủ động xin về công tác tại các đơn vị tham mưu tại công an các đơn vị, địa phương.

Để đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu yên tâm cống hiến, sáng tạo cũng như ngày càng thu hút được thêm nhiều cán bộ xuất sắc về công tác tại các đơn vị tham mưu trong CAND, theo tôi, trước hết là xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, hiện đại, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, trách nhiệm và tinh thần sáng tạo; có cơ chế đánh giá, sử dụng cán bộ công bằng, minh bạch, gắn với hiệu quả công việc.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đầy đủ đến chế độ, chính sách phù hợp với đặc thù công tác tham mưu, tạo điều kiện để cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát triển toàn diện.

Quan trọng hơn cả là sự ghi nhận, động viên đúng mức đối với những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức quan trọng của đội ngũ cán bộ tham mưu CAND.

- Công tác công an trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm “3 tốt” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đó là: “An ninh, trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất”.

Qua đó góp phần đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, tạo nền tảng phát triển kinh tế 2 con số, nhanh, bền vững, nâng cao vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Những nhiệm vụ trên đặt ra yêu cầu ngày càng cao cho lực lượng CAND nói chung và lực lượng tham mưu CAND nói riêng, đòi hỏi cán bộ tham mưu phải có năng lực tư duy cấp chiến lược, khả năng phân tích đa chiều, nhạy bén với tình hình, để triển khai công tác tham mưu chính xác, hiệu quả trước các thách thức, yêu cầu mới.

Với truyền thống anh hùng qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới lực lượng Tham mưu CAND sẽ viết tiếp trang sử vẻ vang của mình bằng những chiến công, bằng sự tận tụy, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, đột phá, xứng đáng với sự quan tâm chỉ đạo, sự tin tưởng và kỳ vọng của lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Bộ trưởng Bộ Công an.

Mỗi khi nhắc đến người cán bộ tham mưu CAND sẽ là hình ảnh người cán bộ công an “Trung thành - Chủ động - Trí tuệ - Hiện đại - Kỷ luật”.

Xin cảm ơn ông!

Nội dung: Hải Nam, Tuấn Ngọc

Thiết kế: Vũ Hưng

17/02/2026 - 09:30