Công an xác minh clip thanh niên cầm vật giống súng đến quán cắt tóc đòi nợ

Ngày 15/2, một lãnh đạo UBND phường Hồng Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết Công an phường Hồng Châu đang xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm thanh niên hành hung một người đàn ông trong quán cắt tóc. Đáng chú ý, trong nhóm này có một nam thanh niên cầm vật nghi giống súng ngắn.

Hình ảnh thanh niên cầm vật nghi giống súng cùng nhiều người hành hung người đàn ông trong quán cắt tóc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung đoạn clip từ camera tại một quán cắt tóc trên địa bàn phường, khoảng 17h26 ngày 14/2, quán có 3 người bên trong. Lúc này, một nam thanh niên mặc quần áo màu ghi mở cửa quán cắt tóc, thò tay vào túi khoác của một người đứng bên ngoài rút ra một vật giống súng ngắn, kéo lên đạn.

Ngay sau đó, một nhóm thanh niên khác lao vào quán, hành hung người đàn ông mặc áo trắng. Đối tượng mặc đồ màu ghi tiếp tục chạy ra ô tô đỗ trước cửa quán, lấy thêm một vật giống tuýp sắt rồi quay lại, đánh liên tiếp vào nạn nhân, đồng thời lớn tiếng yêu cầu trả tiền.

Mặc dù một người đàn ông trong quán cố gắng can ngăn và hô hoán “công an đến”, nhóm người vẫn tiếp tục hành hung. Sự việc chỉ dừng lại khi nạn nhân vùng vẫy, chạy thoát ra ngoài.

Theo chỉ huy Công an phường Hồng Châu, ngay sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên điều tra, làm rõ vụ việc.