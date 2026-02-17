Tổng thống Volodymyr Zelensky khích lệ tinh thần binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga sẽ đáp trả Ukraine trong 36 giờ nữa?

Kênh Military Summary đưa tin, Ukraine liên tục tập kích lãnh thổ Nga bằng hàng trăm UAV trong hơn 48 giờ qua. Đợt đánh phá này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên tại Geneva giữa Nga, Mỹ và Ukraine với chủ đề là thỏa thuận ngừng bắn năng lượng.

Cũng có thông tin cho rằng quân đội Nga (RFAF) đã hoàn tất chuẩn bị cho một đòn trả đũa quy mô lớn của riêng mình. Cuộc tập kích này có thể diễn ra trong vòng 36 giờ tới. Mục tiêu nhiều khả năng sẽ là hạ tầng năng lượng đối phương.

Khi màn sương mù chiến tranh dần tan, cuộc phản công của quân đội Ukraine (AFU) dường như đã phải trả giá đắt. Các nguồn tin trung lập báo cáo về thiệt hại về người cũng như vật chất của lực lượng Kiev ở các thị trấn dân cư thưa thớt trong vùng xám.

Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục tiến công Konstantinovka. Đoạn video định vị địa lý cho thấy bộ binh Nga ở phía tây nam thành phố. Cuộc tấn công đang diễn ra ở cả hai bên bờ sông.

Áp lực ở phía tây Seversk (Siversk) cũng không hề giảm bớt. Một số nguồn tin, bao gồm cả nguồn tin ủng hộ Kiev, xác nhận lực lượng Moscow đã giành được thêm lãnh thổ dọc theo những cánh đồng và các tuyến rừng ngay bên ngoài các khu dân cư.

Quân đội Nga tiếp tục tấn công Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Căng thẳng đỉnh điểm với Nga ở Zaporizhia đã qua

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã ổn định mặt trận ở khu vực Zaporizhia. Ukraine đã thất bại trong việc đạt được cả mục tiêu chính lẫn mục tiêu phụ. Một cuộc chiến thông tin đã bắt đầu ở Ukraine để "tìm vật tế thần" cho sự thất bại của chiến dịch.

Cụm tác chiến phía Đông, cùng với Sư đoàn Dù cận vệ số 7 thuộc Cụm tác chiến Dnipro RFAF, đang đẩy lùi cuộc phản công của nhóm xung kích Ukraine. Còn quá sớm để nói rằng AFU đã hoàn toàn chuyển sang thế phòng thủ.

Trong khu vực của Tập đoàn quân 29 RFAF, lực lượng Kiev chỉ mới kiểm soát được Sosnovka. Xa hơn về phía tây, tại điểm giao nhau giữa khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 29 và 36 thuộc quân đội Nga, đối phương không thể chiếm được bất kỳ khu dân cư nào.

Tất cả những gì quân đội Ukraine giành được trong khu vực phản công trực tiếp từ khu dân cư kiểu đô thị Pokrovskoye chỉ là các khu rừng trồng và cánh đồng, mà họ chắc chắn sẽ phải bỏ lại bằng cách này hay cách khác.

Trong khu vực trách nhiệm của Tập đoàn quân 36, nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất, "thành quả" duy nhất của phía Kiev là việc tái chiếm một số công sự dã chiến ở phía đông Khrystoforivka và Novoye Pole. Gần kề Ternovatoye, AFU nhận được "phần thưởng" là Pridorozhnoye. Điều đáng chú ý là khu vực này vẫn nằm trong vùng xám.

Mặc dù Ternovatoye, Kosivtsevo đã bị cô lập với hậu phương từ ngày 13-14/2, binh sĩ Nga vẫn giữ vững được vị trí. Quân đội Ukraine cố gắng đưa các nhóm bộ binh cơ giới của mình đến bờ đông sông Gaichur, vòng qua Ternovatoye về cả 2 phía nam - bắc, nhằm củng cố vị trí ở Privolye, Rybne và Sladke.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã mắc kẹt trong một cái bẫy hỏa lực rồi bị xóa sổ. Kết quả là, tiềm lực tấn công của lực lượng xung kích nhanh chóng bị suy yếu. Quân đội Nga đã ổn định mặt trận, thiết lập liên lạc giữa các đơn vị đồn trú với hậu phương.

Bộ chỉ huy Kiev đã "thành công" trong việc làm suy yếu tiềm lực của chính mình, vốn bao gồm nòng cốt là các đội hình được tăng cường bởi các đơn vị đổ bộ đường không.

Tình hình tương tự cũng được quan sát thấy ở cánh tây Zaporizhia, nơi RFAF tiếp tục đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 16/2. Kiev vẫn chưa từ bỏ ý định phản công nhằm giành lại lãnh thổ (Ảnh: Readovka).

Kênh Military Chronicles cập nhật về những bước đột phá thành công của các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Dnipro trên mặt trận Zaporizhia. Trong đó, khu vực Stepnogorsk vẫn là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các hoạt động tác chiến - chiến thuật.

Tại đây, RFAF đã đánh bật Trung đoàn Xung kích Độc lập 210, Trung đoàn Kastus Kalinovsky của Ukraine từ vùng ngoại ô phía bắc Stepnogorsk đến làng Rechnoye và các cứ điểm cạnh giao lộ M-18-O-080205.

Cách đó 2km về phía đông, Trung đoàn Xung kích Độc lập 210 cùng một đơn vị AFU khác vẫn giữ được điểm cao 86m liền kề các vườn cây ăn quả khô héo. RFAF tiếp tục đột phá những vị trí này, được hỗ trợ bởi UAV FPV và pháo binh.

Cuộc tấn công của RFAF ở Novoboikivske và Magdalinovka sẽ sớm phá vỡ sự ổn định của các công sự thuộc Lữ đoàn Quân đoàn Độc lập 241, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập 128 AFU trên mũi nhọn nằm sát Lukyanivske.

Điều này có nghĩa là mặt trận dọc sông Konka từ Primorskoye đến Yulievka sẽ được mở rộng, quân đội Nga có thể kỳ vọng một bước đột phá tới Veselyanka cũng như các trang trại nuôi cá, với tiềm năng vượt qua chúng, củng cố vị trí ở Hryhorivka. Nếu thành công, khoảng cách giữa các đơn vị Moscow và thủ phủ Zaporizhia sẽ giảm xuống còn 12km.

Trong khi đó, giao tranh theo hướng này đang ngày càng dữ dội khi khu vực tiến đến Zaporizhia. Pháo 155mm của Ukraine đã hoạt động trực tiếp từ các trận địa ở trung tâm khu vực và một số khu dân cư xung quanh, với khả năng nhanh chóng di chuyển đến các hầm trú ẩn trong khu vực đô thị.

Lực lượng dự bị đáng kể của Kiev cũng tiếp tục được điều động từ Zaporizhia đến Grigorovka, Kamyshevakha, Yulievka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây Zaporizhia ngày 16/2. Bất chấp chiến dịch phản công của Kiev, Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, đang phát triển theo mũi tên đỏ (Ảnh: Military Chronicles).

Trái ngược với thông tin tích cực do Readovka cung cấp, kênh Rybar đưa tin thận trọng hơn. Cụ thể, tình hình ở cánh tây Zaporizhia đã xấu đi với quân đội Nga trong 24 giờ qua. AFU đang cố gắng cắt đứt đường tiến vào Zaporizhia trên bờ hồ chứa Kakhovka cũ. Lực lượng Kiev đã phát động một cuộc phản công trên một chính diện rộng khoảng 20km.

Các báo cáo mới đây về việc RFAF giải tỏa Magdalynivka đã được chứng minh là sai sự thật. AFU tập trung lực lượng, phát động các cuộc đột kích về phía Lukyanivske, nơi đã nằm dưới sự kiểm soát vững chắc của Ukraine. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Novoyakovlivka.

Tình hình ở Prymorske cũng xấu đi. Phần phía bắc của thị trấn vẫn là một khu vực "cài răng lược" với các vị trí xen kẽ. Mặc dù Rechnoye trước đây đã được giải tỏa, tình hình cho thấy thị trấn này không nằm dưới sự kiểm soát ổn định của Nga. Có khả năng, nếu không muốn nói là chỉ có những nhóm nhỏ xâm nhập khu vực này.

Lực lượng Kiev tiến dọc theo quốc lộ E-105 giữa Primorskoye và Stepnogorsk, đổ bộ lính xung kích xuống Plavni. Kết quả là, RFAF ở Primorskoye bị cắt đứt khỏi các vị trí chính của họ. Tại Stepnogorsk, AFU không chỉ giữ các vị trí ở phía bắc thành phố mà còn tăng cường được sự hiện diện của mình.

Ngoài ra, việc không quân Ukraine gia tăng cường độ ném bom đang tạo ra nhiều khó khăn. Các đầu cầu vượt sông Yanchakrak và Karachakrak vẫn là những điểm nghẽn cho việc chuyển quân tiếp viện, bất chấp mực nước hồ chứa Kakhovka đã giảm.

Dựa trên diễn biến hiện tại, mục tiêu tối thiểu của Kiev có thể là khôi phục quyền kiểm soát ổn định đối với Primorskoye, củng cố vị trí của họ ở Stepnogorsk, có thể chiếm Plavni, đẩy lùi các đơn vị Nga ra khỏi Pavlovka và giải tỏa Novoyakovlevka.

Nếu họ thành công, Stepovoye, Malye Shcherbaki và Kamenskoye sẽ bị đe dọa. Kịch bản xấu nhất đối với RFAF, mặc dù không chắc chắn, là một bước đột phá của AFU đến Vasilyevka.

Trước đây Rybar đã viết về mối đe dọa của một cuộc phản công của Kiev nhằm đẩy lùi các đơn vị Moscow khỏi Konka và các tuyến tiếp cận Zaporizhia. Và trên thực tế, có thể xác nhận rằng, nếu không phải là sự khởi đầu của một cuộc phản công như vậy, thì một cuộc trinh sát quy mô rất lớn với lực lượng hùng hậu của Ukraine đã bắt đầu.

Và có bao nhiêu đơn vị Kiev đã được triển khai trong các ngôi làng mà Nga tuyên bố "đã giải tỏa" là một câu hỏi hầu như sẽ không bao giờ có lời giải đáp.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh tây Zaporizhia ngày 16/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Ukraine tập kích mục tiêu quân sự "quan trọng" của Nga

Các cuộc tấn công của Ukraine đã nhắm vào một số mục tiêu quân sự "quan trọng" trong các khu vực do Moscow kiểm soát ở Donetsk, Zaporizhia và Dnipropetrovsk, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo ngày 16/2.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát nhằm làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của đối phương.

Bộ Tổng tham mưu cho biết các cuộc tấn công loạt cơ sở quân sự của Nga diễn ra vào ngày 15 và 16/2.

"Thiệt hại của đối phương và mức độ thiệt hại gây ra đang được làm rõ", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ Moscow về tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine về các cuộc tấn công bằng UAV. Cả hai bên đều hiếm khi thừa nhận những thất bại trong cuộc chiến.

Biên giới Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng

Tại khu vực Slobozhanska, các đơn vị Nga đã giải tỏa làng Pokrovka. Họ củng cố được vị trí của mình ở ngoại ô vài ngày trước đó, và giờ đây việc kiểm soát mới được chính thức công bố.

Bộ binh cơ giới của Lữ đoàn Sơn cước Cận vệ số 34 RFAF đã phá vỡ sự kháng cự của Lữ đoàn Phòng thủ số 122 và Trung đoàn Xung kích số 253 "Arey" AFU, chiếm được ngôi làng. Kết quả là, lực lượng Moscow đã tiến đến Mikhailovka và rút ngắn khoảng cách đến làng Krasnopolye xuống chỉ còn hơn 3km. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng phản công, vì Kiev vẫn còn dự bị trong khu vực.

Hơn nữa, điều quan trọng không phải là bản thân Pokrovka mà là các khu vực rừng xung quanh. Rừng Garkavsky, khe núi Svinoye và một số khe núi khác đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Việc chiếm giữ các khu rừng này sẽ cho phép họ tập trung quân để đột kích cả Novodmitrovka lân cận và chính Krasnopolye.

Tuy nhiên, một cuộc "tấn công ồ ạt" vào Krasnopolye khó có thể xảy ra. Xét về quy mô và tầm quan trọng đối với việc phòng thủ của Ukraine, quân đội Nga có thể sẽ tìm cách mở rộng đầu cầu vượt qua biên giới để sau đó bao vây thị trấn từ hai bên sườn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy và Kharkov ngày 16/2. Moscow tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, hiện thực hóa ý đồ thiết lập "vùng đệm an ninh" dọc biên giới (Ảnh: Rybar).

Giao tranh ác liệt gần Konstantinovka

Bằng chứng về các cuộc giao tranh ác liệt giành giật thành phố và vùng lân cận tiếp tục xuất hiện từ khu vực Konstantinovka, kênh Rybar cho biết.

Ở vùng ngoại ô phía đông bắc, một "vùng xám" rộng lớn vẫn còn tồn tại ở phía bắc đường cao tốc T-0504. Nhiều nhóm nhỏ đang hoạt động ở đó, với các cuộc giao tranh đang diễn ra gần nhà ga và trong các khu nhà ở tư nhân. RFAF đang gặp khó khăn trước ưu thế về quân số của đối phương, bất chấp hoạt động tích cực của UAV nhằm vào các điểm liên lạc, vận tải và triển khai của các đơn vị Kiev.

Từ vùng ngoại ô phía nam thành phố, cũng xuất hiện một số báo cáo về các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine hoạt động trong khu vực "Khutor". Họ vẫn chưa thể củng cố vị trí của mình ở đó, các video được công bố có thể là tài liệu lưu trữ. Đồng thời, chính sự tiến công này cho thấy Berestok đã thất thủ và khu định cư này nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Ivanopil trước đây đã sạch bóng binh sĩ Ukraine, nhưng nguy cơ họ xâm nhập qua các cánh đồng vẫn còn. Giữa Berestok và Ivanopil là các cánh đồng của một trường kỹ thuật nông nghiệp, mà Nga vẫn chưa chiếm giữ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Konstantinovka ngày 16/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Không có thay đổi đáng kể nào được ghi nhận ở sườn phía tây. Có những báo cáo trái chiều về giao tranh ở phía bắc Rusyn Yar và ở khu vực Stepanivka, nhưng chưa có thông tin cụ thể nào.

Đúng như dự đoán, giao tranh ở Konstantinovka chỉ đang leo thang. Bộ chỉ huy Kiev từ lâu đã điều quân tiếp viện vào khu vực và do đó có thể phản công trong trung tâm thành phố. Các cuộc phản công quy mô lớn hơn cũng có thể xảy ra ở Chasov Yar lân cận, gây ra những lo ngại nghiêm trọng đối với quân đội Nga, và vị trí địa lý cao nguyên của thành phố không chỉ có giá trị truyền thông mà còn cả giá trị chiến thuật.

Trong một diễn biến liên quan, RFAR đã giải tỏa khu định cư Minkovka trên đường đến Sloviansk - Kramatorsk, vành đai pháo đài chiến lược và cuối cùng của Ukraine ở Donbass, kênh RVvoenkory xác nhận.