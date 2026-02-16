Bị lừa đặt vé, tour Tết online có lấy lại được tiền không?

Mùa cao điểm Tết Nguyên đán là thời gian các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu đi lại tăng mạnh để lập fanpage, website giả mạo hãng xe, hãng bay, công ty du lịch. Khi người tiêu dùng sập bẫy và chuyển tiền, câu hỏi đặt ra là: Có thể lấy lại tài sản đã bị chiếm đoạt hay không?

Giải đáp thắc mắc trên, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, đối với trường hợp bị lừa khi đặt vé xe, vé máy bay hoặc tour du lịch Tết, khả năng lấy lại tiền phụ thuộc rất lớn vào việc người sử dụng dịch vụ có kịp thời phát hiện và tố giác hành vi vi phạm hay không.

Vé máy bay (Ảnh minh họa: Huỳnh Anh).

Trong thực tiễn, phần lớn các vụ lừa đặt vé Tết online không đơn thuần là tranh chấp dân sự mà có dấu hiệu rõ ràng của tội phạm. Căn cứ Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi người tiêu dùng chuyển tiền vào các tài khoản ảo, fanpage giả mạo, website giả danh hãng vận chuyển hoặc công ty du lịch, việc thu hồi tiền chỉ có thể thực hiện nếu cơ quan điều tra kịp thời phong tỏa tài khoản, truy vết và chặn dòng tiền. Nếu tiền đã bị rút hoặc chuyển qua nhiều tài khoản trung gian, khả năng thu hồi sẽ rất hạn chế.

Do đó, theo luật sư, ngay khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa, người tiêu dùng cần lập tức trình báo cơ quan công an nơi cư trú hoặc nơi thực hiện giao dịch; đồng thời cung cấp đầy đủ chứng cứ như nội dung trao đổi, đường link fanpage hoặc website, số tài khoản nhận tiền, sao kê chuyển khoản, hình ảnh quảng cáo… Việc chỉ phản ánh với ngân hàng hoặc nhắn tin yêu cầu bên bán hoàn tiền thường không mang lại hiệu quả trong các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo.

Đặc biệt, vào dịp cao điểm Tết, tình trạng giả mạo fanpage hãng xe, hãng hàng không, công ty du lịch diễn ra khá phổ biến. Vì vậy, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ tư cách pháp nhân, website chính thức, thông tin đăng ký doanh nghiệp và tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác định rõ chủ thể cung cấp dịch vụ.