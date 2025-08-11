Cận cảnh lò sản xuất 400 tấn "thịt gác bếp" từ 1.000 tấn thịt đông lạnh

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) do Vũ Thị Hường, 32 tuổi, làm giám đốc.

Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; một kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm.

Trong ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng.

Thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên.

Trong ảnh: Hàng chục tấn thịt trâu, lợn tươi, lạp xưởng và thịt sấy khô thành phẩm chuẩn bị được tuồn ra thị trường.

Mở rộng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền (chị ruột của Vũ Thị Hường) tại thôn Chợ, xã Vĩnh Hưng, công an phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.

Bước đầu, cơ quan xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Trong quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối.

Ảnh: Giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food Vũ Thị Hường làm việc với công an.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh ảo có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường, sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food, có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200 Minh Khai, TP Hà Giang (cũ) và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này.

Trong ảnh là 9 lò sấy không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được doanh nghiệp sử dụng để sấy thịt.

Hường còn mua chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các sản phẩm thịt trâu, thịt lợn gác bếp, lạp xưởng... của Công ty TNHH MTV MQ Food phần lớn được làm từ thịt đông lạnh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công an xác định từ năm 2020 đến nay, Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Trong ảnh: Một số lô thịt trâu, lợn đã bốc mùi hôi thối nhưng vẫn được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm thịt sấy bán cho người tiêu dùng.

Thịt trâu, thịt lợn gác bếp được đóng gói sẵn, in mã QR và chứng nhận HACCP không hợp lệ.

Từ tài liệu tu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (đeo kính), trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị phá án.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ