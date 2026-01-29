Nguyên nhân người đàn ông bị đấm gục trước trung tâm thương mại

Ngày 29/1, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã mời một số cá nhân liên quan đến vụ người đàn ông bị đấm ngã gục trước trung tâm thương mại Gold Coast về làm việc.

Theo điều tra ban đầu, hơn 19h ngày 27/1, ông N.T.M., tài xế Grab, nhận cuốc đón khách tại sảnh trung tâm thương mại Gold Coast (mặt đường Trần Phú, phường Nha Trang).

Người đàn ông bị đấm gục trước trung tâm thương mại ở Nha Trang (Video: Beat Khánh Hòa).

Tuy nhiên, khi đến nơi, khách hủy chuyến nên ông M. điều khiển ô tô đậu tạm dưới lòng đường phía đối diện để chờ cuốc xe khác.

Sau đó, một nhóm tài xế taxi công nghệ khác tiếp cận, yêu cầu ông M. di chuyển xe ra khỏi khu vực. Do không đồng ý, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc một người trong nhóm taxi công nghệ hành hung ông M..

Bị đánh bất ngờ, người đàn ông choáng váng, ngã xuống đường và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, Công an phường Nha Trang xác định người trực tiếp đánh ông M. là T.K.T. (38 tuổi, trú phường Tây Nha Trang).

Người này được phân công quản lý, điều tiết hoạt động taxi tại khu vực trước sảnh khách sạn Gold Coast, nơi doanh nghiệp có hợp đồng bãi đỗ xe với tòa nhà.

Đối chiếu lời khai của các bên liên quan, cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc dừng, đỗ xe và đón, trả khách tại khu vực trên.

Cả hai bên thừa nhận có hành vi đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh của địa phương.

Hiện Công an phường Nha Trang tiếp tục trích xuất dữ liệu camera tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để xử lý vụ việc.