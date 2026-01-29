Sinh trắc học giúp giảm 60% số vụ lừa đảo, tiết kiệm 1.300 tỷ đồng/năm

Cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Dữ liệu dân cư trở thành “tài nguyên” cho tăng trưởng kinh tế số

Theo Cục C06, năm 2025, việc khai thác dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời mở rộng dư địa cho các mô hình kinh doanh số.

Ở góc độ kinh tế số, tổng doanh thu từ các giải pháp ứng dụng dữ liệu do Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân (Trung tâm RAR) phối hợp với doanh nghiệp đồng hành triển khai ước đạt 2.300 tỷ đồng. Trong đó, Trung tâm RAR đạt 300 tỷ đồng, doanh nghiệp đồng hành đạt 2.000 tỷ đồng.

Trung tá Phan Đức Hiệp, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm RAR (Ảnh: C06).

Trong lĩnh vực ngân hàng, 57 tổ chức tín dụng thanh toán đã tích hợp sinh trắc học bằng thẻ Căn cước, 39 tổ chức trung gian thanh toán tích hợp xác thực sinh trắc học bằng VNeID. Theo đánh giá tại hội nghị, việc đối soát sinh trắc học giúp giảm gần 60% số vụ lừa đảo, qua đó tiết kiệm tương đương 1.300 tỷ đồng/năm.

Với giao thông, ứng dụng xác thực thẻ Căn cước trong đăng ký, thi sát hạch lái xe được ghi nhận giúp giảm 50-70% gian lận thi cử, tiết kiệm 50-70 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, triển khai xác thực sinh trắc học tại 18 cảng hàng không giúp khoảng 1,4 triệu lượt hành khách làm thủ tục nhanh (khoảng 3-5 giây/lượt), ước tính tiết kiệm khoảng 7.700 tỷ đồng/năm (trong đó 2.700 tỷ đồng cho hành khách và 5.000 tỷ đồng cho các hãng hàng không).

Ở lĩnh vực y tế, hơn 12.400 cơ sở khám chữa bệnh cho phép sử dụng thẻ căn cước thay thế thẻ BHYT giấy; khoảng 2,5 triệu bệnh án điện tử đã được hình thành trên nền tảng điều phối dữ liệu y tế; 373 cơ sở khám chữa bệnh đã liên thông dữ liệu qua nền tảng này.

Các kết quả trên được kỳ vọng góp phần kiểm soát tối ưu Quỹ BHYT, giảm thất thoát 2-3%, tương đương tiết kiệm 500-1.000 tỷ đồng/năm.

Đại diện Trung tâm RAR, Trung tá Phan Đức Hiệp (Phó Giám đốc phụ trách), nhấn mạnh giai đoạn 2025-2030 là bước chuyển từ “làm sạch” dữ liệu sang “khai thác và tạo giá trị”, đưa dữ liệu trở thành nền tảng phục vụ điều hành và phát triển mô hình kinh tế mới.

“Sandbox” và hệ sinh thái hợp tác “ba nhà”

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06, khẳng định năm 2026 không còn là giai đoạn thử nghiệm rời rạc mà phải chuyển sang “tạo lập giá trị thực và vận hành thực”. Lãnh đạo C06 yêu cầu đổi tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo, dẫn dắt”, tập trung tìm cách làm đúng để hỗ trợ doanh nghiệp khai thác dữ liệu hợp pháp, an toàn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) ngay trong năm 2026, tạo hành lang pháp lý để doanh nghiệp mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới như AI, Big Data dựa trên dữ liệu dân cư, đi kèm các yêu cầu về bảo đảm an ninh, an toàn và tuân thủ.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng C06 (Ảnh: C06).

C06 cũng định hướng thúc đẩy mô hình “ba nhà” (Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp), hướng tới hình thành hệ sinh thái nghiên cứu - thử nghiệm - triển khai, trong đó Trung tâm RAR đóng vai trò “điểm hội tụ” để kết nối nguồn lực, bài toán và giải pháp.

Lãnh đạo Cục C06 đồng thời đề nghị các doanh nghiệp lớn thể hiện trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ doanh nghiệp SME tham gia chuyển đổi số, hạn chế khoảng cách công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức vinh danh doanh nghiệp đối tác tiêu biểu năm 2025 và trao giải cuộc thi sáng tạo nội dung #BayCungVNeID - Bay hiện đại, không ngại thủ tục.