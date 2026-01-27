Bắt giam chủ cơ sở ngâm 3.000 tấn ốc trong thủy tinh lỏng ở TPHCM

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (SN 1979, ngụ TP Cần Thơ) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đối tượng Huỳnh Văn Trường bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra cơ sở sơ chế thực phẩm tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông. Tại đây, nhà chức trách phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate (thường gọi là thủy tinh lỏng).

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm hơn 1.500 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate - hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ốc bươu ngâm hóa chất (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Trường khai từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, bị can tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn, đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo cảnh sát, hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân. Hiện vụ án được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.

Việc xử lý cơ sở được thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm dịp Tết.

Qua đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thực phẩm. Vụ việc trên là lời cảnh báo mạnh mẽ về việc mọi hành vi xâm hại sức khỏe cộng đồng, dù tinh vi, kéo dài, đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.