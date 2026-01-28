Bí mật dưới tầng hầm căn nhà có 4 lớp cửa thép bảo vệ

Ngày 28/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị chức năng đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc do Nguyễn Văn Anh (SN 1984, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đồng thời ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Anh và 11 con bạc về các hành vi gá bạc, đánh bạc và tàng trữ hàng cấm.

Nguyễn Văn Anh xây hầm, lắp 4 cửa thép để tổ chức sới bạc trong nhà (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Anh xây dựng một tầng hầm trong nhà, chia làm 2 phòng nhỏ để tổ chức đánh bạc. Để tránh sự phát hiện của công an, Văn Anh cho lắp đặt hệ thống camera xung quanh nhà.

Người đàn ông này lắp 4 lớp cửa thép để dẫn con bạc vào hầm. Khi đủ người chơi, người đàn ông sẽ khóa cửa, đảm bảo “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Hậu trường của các vụ đánh bạc sẽ được chủ nhà dọn dẹp sạch sẽ khi con bạc ra về nhằm xóa dấu vết.

Tang vật thu giữ từ sới bạc (Ảnh: Công an Nghệ An).

Hôm 26/1, lực lượng Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Đại Đồng đột kích vào hầm của Văn Anh bắt quả tang 11 người (10 nam, 1 nữ) đang đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”.

Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường hơn 90 triệu đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ cùng nhiều tang vật khác.

Quá trình khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Văn Anh, công an thu giữ thêm 6 cối pháo hoa nổ với tổng khối lượng gần 10,4kg.