Vụ thuê nhà, lắp điều hòa trồng cần sa: Có người nước ngoài liên quan

Ngày 29/1, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có thông tin liên quan đến vụ việc bắt người phạm tội quả tang đối với Đỗ Hữu Duy (23 tuổi, trú tại phường Cẩm Lệ) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Duy bị phát hiện trồng, tàng trữ, mua bán cần sa số lượng lớn.

Theo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, khi bắt quả tang, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chậu cây cần sa được trồng trong chậu nhựa, bố trí trên kệ gỗ, phía trên lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, tưới nước tự động.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Đà Nẵng kiểm sát hiện trường trồng cần sa (Ảnh: Anh Tuấn).

Quá trình điều tra xác định có một đối tượng đã liên hệ mua cần sa của Duy qua Telegram rồi bán lại cho K.M.K. (người nước ngoài đang lưu trú tại thành phố Đà Nẵng), đồng thời trích một phần để sử dụng.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan điều tra, K. khai nhận lý do sử dụng cần sa nhằm giảm đau sau khi bị chấn thương vai do tai nạn giao thông.

Viện kiểm sát nhân thành phố Đà Nẵng nhận định, vụ án cho thấy thủ đoạn trồng cần sa trái phép trong nhà với quy mô lớn, sử dụng hệ thống kỹ thuật hiện đại, hình thành đường dây tiêu thụ khép kín, có sự tham gia của người nước ngoài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Cây cần sa được trồng dưới hệ thống đèn chiếu sáng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Đà Nẵng đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 19/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra nhà số 745 Trường Chinh (phường Cẩm Lệ), phát hiện Duy đang phân chia gần 8kg cần sa.

Khám xét khu vực phía sau, lực lượng chức năng phát hiện 51 cây cần sa trồng trong không gian kín.

Đối tượng Duy tại thời điểm bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng kiểm tra căn nhà Duy thuê tại số 201 Cách Mạng Tháng 8 (phường Cẩm Lệ), công an tiếp tục phát hiện 40 cây cần sa các loại được nuôi trồng trong phòng kín với hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa hoạt động liên tục.

Đối tượng thừa nhận mua hạt giống qua mạng xã hội Telegram từ tháng 6/2025, tổ chức trồng, thu hoạch và bán trái phép, với tổng giá trị giao dịch khoảng 112 triệu đồng.