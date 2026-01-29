Bắt đối tượng hất axit vào mặt người đi đường rồi bỏ trốn

Ngày 29/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang), do có hành vi tạt axit vào người khác rồi bỏ trốn.

Nguyễn Ngọc Hoàng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, khoảng 16h45 ngày 6/1, tại khu vực đê tả sông Hồng thuộc xã Mê Linh (Hà Nội), Hoàng ngồi sau xe máy do đồng bọn điều khiển, sau đó đối tượng dùng xi lanh chứa axit rồi hất vào vùng mặt của ông N.D.T. (SN 1953, trú tại xã Mê Linh), khi nạn nhân đang điều khiển xe máy một mình.

Sau khi gây án, Hoàng đã bỏ trốn tại tỉnh Tuyên Quang.

Nhận được thông tin trao đổi từ Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp xác minh, truy tìm và kịp thời bắt giữ được đối tượng Hoàng.

Nhà chức trách cho hay, Nguyễn Ngọc Hoàng đã được Công an tỉnh Tuyên Quang bàn giao cho Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.