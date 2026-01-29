Khởi tố em trai bóp cổ anh ruột đến chết

‎Tối 29/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Dũng (54 tuổi) về tội Giết người.

Theo công an, Dũng là em ruột và sống cùng anh trai là ông H.Đ (58 tuổi) tại tổ 15, khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Bị can Hoàng Dũng (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 19h30 ngày 23/1, giữa Hoàng Dũng và ông H.Đ. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc xô xát, ông Đ. dùng chổi đánh vào mặt Dũng. Dũng tức giận đánh trả khiến ông Đ. ngã xuống sàn nhà. Sau đó, Dũng ngồi đè lên người và dùng 2 tay bóp cổ cho đến khi anh trai bất động mới buông tay.

Khi hàng xóm đến can ngăn, phát hiện ông H.Đ. đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương.