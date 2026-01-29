Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông làm Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Ngày 29/1, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Đỗ Đức Quế (SN 1981, quê tỉnh Phú Thọ), có trình độ chuyên môn tiến sĩ Sinh học. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, ông từng công tác tại Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ.

Ông Đỗ Đức Quế, tân Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Như vậy, sau gần một năm khuyết vị trí người đứng đầu, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa đã có giám đốc mới.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa trước đó là ông Trần Văn Thức, người được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa vào tháng 3/2025. Sau đó, ông Thức bị khởi tố và bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử về tội Giả mạo trong công tác.