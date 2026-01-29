Tòa trả hồ sơ vụ mua bán, tàng trữ hàng trăm kg xyanua

Ngày 29/1, TAND khu vực 7 (TPHCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc đối với 26 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Trịnh Ngọc Duy (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại H.B.C - Công ty H.B.C) cùng Bùi Thị Ngọc Lan và Đào Thị Thùy Trang, Nguyễn Duy Phương (nhân viên) bị xét xử về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc.

Liên quan đến vụ án, 21 bị cáo khác là các giám đốc công ty và cá nhân mua hóa chất từ Duy để bán lại bị truy tố về cùng tội danh.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, Công ty H.B.C được Bộ Công Thương cấp phép kinh doanh hóa chất công nghiệp với hạn mức tối đa 10 kg xyanua/năm. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến tháng 7/2024, Nguyễn Văn Duy (người điều hành công ty) đã tổ chức hoạt động mua bán xyanua vượt xa quy mô được cấp phép.

Cụ thể, năm 2022 công ty mua vào 64 kg và bán ra 57kg xyanua; năm 2023 mua vào 470kg, bán ra 238 kg; năm 2024 mua vào 19kg, nhưng bán ra tới 200kg. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện hóa chất được lưu trữ tại kho không đúng địa điểm đã đăng ký trong giấy phép.

Theo cáo trạng, Duy chỉ đạo nhân viên sử dụng email và Zalo để tìm kiếm khách hàng. Khi phát sinh đơn hàng, nhân viên lập đơn trên hệ thống, chuyển cho Duy phê duyệt.

Sau khi được chấp thuận, bộ phận kho kiểm tra tồn kho, phối hợp thống nhất địa điểm giao hàng và đề nghị kế toán xuất hóa đơn. Tiền mua hóa chất được khách hàng chuyển khoản vào hai tài khoản ngân hàng do Duy đứng tên. Sau mỗi giao dịch, Duy ký phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc để lưu tại công ty.

Từ năm 2023 đến ngày 28/7/2024, Công ty H.B.C đã bán xyanua cho 8 doanh nghiệp ở nhiều địa phương, trong đó tất cả không có giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế theo quy định. Riêng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Anh San đã mua 88kg, với giá 133 triệu đồng.

Đến đầu tháng 9/2024, nhận thấy việc mua bán xyanua tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Duy có văn bản yêu cầu các đơn vị đã mua hoàn trả hóa chất để tiêu hủy. Tuy nhiên, việc thu hồi không đầy đủ do một số công ty đã bán lại cho bên thứ ba.

Hiện Công ty H.B.C lưu giữ 67kg potassium cyanide và 2kg sodium cyanide tại một kho thuê ở phường Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ). Kho này không được cấp phép lưu trữ hóa chất hạn chế.

Ngoài ra, công ty của Duy còn bán 123kg xyanua cho Công ty Labvietchem do ông Nguyễn Văn Trọng làm giám đốc. Doanh nghiệp này được cấp phép kinh doanh xyanua, sau đó đã bán lại cho 4 khách hàng, trong đó có một công ty không đủ điều kiện pháp lý.

Cáo trạng cũng làm rõ hành vi của Nguyễn Duy Phương, nhân viên Công ty H.B.C. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phương đã lấy trộm xyanua từ kho của công ty tại Khu công nghiệp Xuyên Á để bán. Từ năm 2022 đến 2023, Phương đã chiếm đoạt tổng cộng 38kg xyanua, thu lợi khoảng 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã thẩm vấn một số bị cáo là các đơn vị mua hóa chất. Nhiều người thừa nhận sai phạm, nhưng còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.