Ba nhân viên bảo vệ rừng nhận tiền, “bật đèn xanh” cho lâm tặc phá rừng

Ngày 29/1, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng (xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai).

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm 3 nhân viên bảo vệ rừng. Trong đó, Lê Văn Nhân (SN 1978, trú xã Lơ Pang, Gia Lai) bị xét xử về tội Nhận hối lộ và Tham ô tài sản; Hồ Sỹ Tiến (SN 1983, trú phường Hội Phú, Gia Lai) và Ksor Chuit (SN 1986, trú xã Phú Thiện, Gia Lai) bị cáo buộc nhận hối lộ.

Các bị cáo Nhân, Tiến và Chuit, từ phải qua trái (Ảnh: Chí Anh).

Các bị cáo khác gồm: Huỳnh Quốc Trung (SN 1981), Lê Tuấn Anh (SN 1984), Kpă Thoen (SN 1986), Siu Chiến (SN 1996), đều trú tại Gia Lai về tội Đưa hối lộ và Phạm Đình Hùng (SN 1973, trú phường Ayun Pa, Gia Lai), bị xét xử về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai cũ) tiếp nhận điều tra vụ phá rừng tại tiểu khu 583, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 121 cây rừng bị khai thác trái phép, tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 42m3.

Mở rộng điều tra, công an xác định 3 nhân viên được giao quản lý, bảo vệ khu vực này gồm Nhân, Tiến và Chuit. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 nhân viên này đã có 3 lần nhận tổng cộng 8,9 triệu đồng để nhóm đối tượng Hùng, Tuấn Anh, Chiến, Thoen vào khai thác gỗ trái phép ở tiểu khu 583.

Ngoài ra, tháng 7/2023, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Nhân thống nhất để Trung vào rừng khai thác 2 cây gỗ với khối lượng 1,4m3, đem về làm bàn ghế, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Nhân 4 năm 6 tháng tù về các tội Nhận hối lộ và Tham ô tài sản. Hai bị cáo Hồ Sỹ Tiến và Ksor Chuit mỗi người 2 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Huỳnh Quốc Trung nhận 12 tháng tù treo về tội Tham ô tài sản. Các bị cáo Lê Tuấn Anh, Phạm Đình Hùng, Kpă Thoen và Siu Chiến bị tuyên 6-8 tháng tù treo về tội Đưa hối lộ.