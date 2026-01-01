Không khí lạnh đang tràn về, Hà Nội cuối tuần mưa rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 29/1, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam khiến Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-25 độ C.

Dự báo khoảng gần sáng và ngày 31/1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 30 và ngày 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Từ chiều 31/1, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ C, vùng núi Đông Bắc Bộ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Riêng Hà Nội đêm 30 và ngày 31/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ chiều 31/1 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Dự báo từ ngày 1/2 đến sáng 4/2, khu vực Quảng Trị - Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày 31/1, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 1-2m.

Dự báo Hà Nội cuối tuần mưa rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.

Đến ngày 1/2, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (phía Tây Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao 2-4m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo trời rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và sinh trưởng cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Dự báo thời tiết ngày 30/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.