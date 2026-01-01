Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng, “bốc hơi” hàng trăm USD

Tối 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch tại 5.272 USD/ounce, giảm gần 300 USD so với trước đó. Mức này tương đương kim loại quý đã “bốc hơi” khoảng 4%. Có thời điểm vàng quốc tế lùi sâu về 5.125 USD/ounce, tức giảm tới hơn 5% so với phiên trước đó.

Đà giảm diễn ra bất ngờ bởi cho tới chiều nay, vàng vẫn giữ được mức tăng hơn 10% chỉ trong vòng một tuần.

Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều phiên gần đây khi liên tiếp phá kỷ lục trước đó. Trước đó, giá vàng ghi nhận mức tăng kỷ lục, có thời điểm chạm mức 5.598 USD/ounce. Dù vậy, giá vàng đã tăng hơn 25% cho đến hiện tại, hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ năm 1973, khi những bất ổn kinh tế và địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Diễn biến trái chiều này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu tăng điểm và các nhà đầu tư giảm bớt đặt cược vào vàng như kênh đầu tư an toàn, khi triển vọng lợi suất trái phiếu và đồng USD có biến động trái chiều. Reuters cũng ghi nhận cổ phiếu toàn cầu hồi phục, phần nào làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ 4, đúng như kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát trong tháng 12 nhiều khả năng vẫn ở mức cao, cách khá xa mục tiêu 2% mà ngân hàng trung ương Mỹ đề ra.

Thực tế, nhịp điều chỉnh hiện tại cũng được các chuyên gia dự báo trước đó. Ông Tony Sycamore, chuyên gia thị trường tại IG, nhận xét: "Bất kỳ nhịp giảm nào cũng trở thành cơ hội mua hấp dẫn đối với nhà đầu tư".

Trong nước, giá vàng miếng SJC hôm nay được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm xuống mức 186,6-189,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) từ mức 188,3-191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) trước đó. Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn cao hơn giá chốt phiên trước đó 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.