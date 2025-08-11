Triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo hàng tỷ USD

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Nhóm tội phạm hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN), huy động hàng tỷ USD từ người dân trong và ngoài nước.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo phá án (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo kết quả điều tra, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TPHCM khi sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép nhằm hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Sau đó, nhóm tội phạm hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng; sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giữa tháng 7 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn Phú Thọ, Hà Nội, TPHCM.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Bước đầu xác định từ năm 2021 đối tượng Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi 5-9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc tiền VNĐ.

Các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ, có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Thực tế không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Nguyễn Văn Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, Khu phố 14, phường Bảy Hiền, TPHCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Từ kết quả đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ban chuyên án đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.