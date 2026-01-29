"Săn" người mua hàng trên livestream, chiếm đoạt tài khoản để lừa đảo

Ngày 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 11 bị can trong đường dây chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, cuối tháng 12/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu lợi dụng Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20/1, Ban chuyên án quyết định phá án, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị, làm rõ cặp vợ chồng Nguyễn Văn Quyền và Nguyễn Thị Ngân Quỳnh (ở phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) là người cầm đầu, tổ chức hoạt động lừa đảo cùng các đối tượng khác.

Cơ quan chức năng tống đạt lệnh khởi tố (Ảnh: CAND).

Nhà chức trách cho biết, ổ nhóm này thường xuyên theo dõi các phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội để thu thập thông tin người đặt hàng, trong đó có số điện thoại liên hệ.

Sau khi có thông tin khách mua hàng, các đối tượng giả danh người bán rồi nhắn tin qua Messenger, yêu cầu người mua truy cập đường link do chúng cung cấp. Do tin tưởng, nạn nhân truy cập link và điền các thông tin theo yêu cầu, từ đó bị chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo.

Chiếm được tài khoản, nhóm đối tượng dùng điện thoại cá nhân đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của bị hại để thu thập thông tin về mối quan hệ, thói quen sinh hoạt; sau đó dàn dựng kịch bản gian dối và nhắn tin cho bạn bè, người thân của bị hại để xin, mượn, vay tiền.

Khi người nhận tin đồng ý chuyển tiền, Quyền sẽ cung cấp tài khoản ngân hàng có tên chủ tài khoản trùng hoặc gần giống tên tài khoản của bị hại nhằm giảm sự nghi ngờ. Nhận được tiền, nhóm đối tượng cắt đứt liên lạc.

Để tránh bị phát hiện, dòng tiền bị chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau, qua tiệm cầm đồ, cửa hàng làm dịch vụ đổi tiền mặt… trước khi “đích đến” cuối cùng được xác định là tài khoản của vợ chồng Quyền Quỳnh.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã đường dây này đã lừa đảo chiếm đoạt tổng khoảng 50 tỷ đồng.