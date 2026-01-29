Nghiên cứu tăng bề rộng đường Phạm Văn Đồng ở TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM nhận được đề xuất cho ô tô chạy vào làn xe máy (làn thứ 2 tính từ phải qua) trên đường Phạm Văn Đồng vào giờ thấp điểm để giảm kẹt xe.

Về đề xuất trên, Sở Xây dựng cho biết, cầu Bình Lợi đang bố trí 2 làn đường sát vỉa hè (mỗi làn rộng 3,5m) dành cho xe máy lưu thông. Ngăn cách giữa 2 làn đường là dải phân cách bê tông thiết kế xây dựng cố định với kết cấu cầu.

Cầu Bình Lợi trên trục đường Phạm Văn Đồng (Ảnh: Nam Anh).

Nếu thực hiện như đề xuất, trường hợp có tai nạn hoặc sự cố với ô tô, chiếc xe sẽ án ngữ toàn bộ làn đường, khiến xe máy không thể lưu thông, gây ùn tắc trên cầu Bình Lợi.

Vừa qua, Sở Xây dựng TPHCM đã giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ nghiên cứu triển khai dự án cải tạo dải phân cách trên đường Phạm Văn Đồng, tăng bề rộng làn xe hỗn hợp từ 7m (2 làn xe) lên thành 10m (3 làn xe).

Dự án sẽ được bố trí vốn và triển khai trong năm 2026 để tăng khả năng giải tỏa kẹt xe trên cầu Bình Lợi và đường Phạm Văn Đồng.