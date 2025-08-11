“Hô biến” hàng nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ thành trâu gác bếp Hà Giang

Tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 11/8, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, thông tin, trong số các chuyên án, vụ án lớn được Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thời gian qua, đáng chú ý là vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.

Cơ sở kinh doanh này đã sản xuất, tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu về hàng trăm tỷ đồng.

Khi khám xét, công an thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn, thịt trâu các loại, một tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Bà Vũ Thị Hường, 32 tuổi, giám đốc công ty, đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Xuân Hinh).

Đáng chú ý, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cho biết khi triệt phá vụ án này, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp nhái. Số lượng đầu vào lên tới vài nghìn tấn, đa số là thịt trâu Ấn Độ, nhưng được “hô biến” thành thịt trâu Hà Giang. Sau khi bị công an triệt phá, toàn bộ các cơ sở sản xuất tại ngôi làng đó đã dừng hoạt động.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định việc điều tra, xử lý nghiêm các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đã nhận được sự ủng hộ lớn rất lớn của người dân trên địa bàn Phú Thọ nói riêng và người tiêu dùng cả nước nói chung.

Các vụ án được triệt phá đã cảnh tỉnh, răn đe đối với cơ sở, đối tượng đã và đang có dấu hiệu, ý định hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm về ý thức chấp hành, tuân thủ quy định pháp luật.

6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cảnh sát kinh tế đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ và khởi tố 142 vụ/300 đối tượng.