Xuân Son tỏa sáng, CLB Nam Định vào bán kết Cúp C1 Đông Nam Á

Trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Lion City Sailors diễn ra tối 29/1, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Nam Định là đội được đánh giá cao hơn trong trận đấu này.

Xuân Son ghi hai bàn thắng cho CLB Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Sau nhiều nỗ lực ép sân, Nam Định có bàn thắng mở tỷ số ở phút 35. Trong tình huống này, ngoại binh Caio Cesar của đội chủ nhà sút bóng đẹp mắt vào góc xa, đánh bại thủ môn đối phương, ghi bàn giúp CLB Nam Định dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, đội bóng thành Nam vẫn là đội chơi chủ động hơn. Phút 61, điều mà người hâm mộ bóng đá Nam Định nói riêng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung chờ đợi xuất hiện. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập công cho đội chủ nhà.

Xuân Son có bóng bên phía phần sân của Lion City Sailors, anh đi bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ đối phương, trước khi dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Nam Định.

CLB Nam Định vượt qua Lion City Sailors để vào bán kết (Ảnh: Lâm Anh).

Chưa dừng lại tại đây, đến phút bù giờ thứ 3 của hiệp thi đấu thứ nhì, Lý Công Hoành Anh chuyền bóng chính xác cho Xuân Son kết thúc hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội Nam Định.

Với chiến thắng này, đại diện của V-League có 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận. Nam Định hơn đội bóng đang xếp thứ 3 là Svay Rieng (Campuchia) đến 8 điểm, trong khi Svay Rieng chỉ còn hai trận chưa đấu, nên đội bóng Campuchia không còn đủ sức bắt kịp Nam Định.

Ở lượt cuối vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á mùa này, Nam Định sẽ gặp đội nhì bảng Johor Darul Tazim (Malaysia, đang có 10 điểm) vào ngày 5/2, để tranh ngôi đầu bảng. Trận đấu này diễn ra ở sân Thiên Trường.