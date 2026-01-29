Thanh niên thuê shipper giao ma túy ở Tây Ninh

Ngày 29/1, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Sơn (23 tuổi, quê Đồng Tháp) mức án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 20/10/2024, anh D.V.L., nhân viên giao hàng, nhận đơn vận chuyển hàng đi tỉnh An Giang. Khi đến khu vực vòng xoay gần trụ sở Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (cũ), anh L. phát hiện gói hàng có dấu hiệu bất thường nên dừng xe kiểm tra.

Sơn bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (Ảnh: K.Đ.).

Mở gói hàng, anh L. phát hiện bên trong có nhiều gói nylon màu đỏ, vàng in chữ “Ferrari”. Nghi là ma túy, anh L. đã đến trụ sở Công an thị trấn Bến Lức trình báo và giao nộp gói hàng. Đồng thời, anh L. điện thoại cho Nguyễn Trí Sơn đến nhận lại đơn hàng. Khi Sơn vừa xuất hiện thì bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời khai số ma túy còn cất giấu tại căn nhà thuê. Tổng lượng ma túy thu giữ của Sơn có trọng lượng gần 1kg.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 7/2024, Sơn nhiều lần sử dụng tài khoản Telegram để mua ma túy của một người tên Tài Max (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Sơn được Tài Max đề nghị tham gia đóng gói và vận chuyển ma túy theo các đơn đặt hàng, mỗi lần giao hàng thành công được trả công 500.000 đồng.

Tài Max đưa ma túy và dụng cụ đóng gói đến căn nhà thuê của Sơn, sau đó liên hệ người giao hàng qua ứng dụng di động để chuyển đến địa chỉ khách đặt. Tính đến thời điểm bị bắt, Sơn đã vận chuyển 11 đơn hàng ma túy cho đối tượng này.

Cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được nhân thân, lai lịch của Tài Max và các đối tượng nhận ma túy do những người này sử dụng sim điện thoại không chính chủ.