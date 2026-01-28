Vụ 2 tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng: Truy tìm nguồn gốc tấm ván gỗ

Ngày 28/1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông tin đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh gỗ trên địa bàn toàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến nguồn gốc các tấm ván gỗ được các nghi phạm sử dụng sau vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, vào ngày 19/1.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, quá trình điều tra vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã sử dụng một số tấm ván gỗ, ghép lại để che chiếc xe máy tang vật dưới hố sâu.

Tấm gỗ mà các đối tượng sử dụng để ngụy trang cho chiếc xe máy bị chôn thuộc loại gỗ thông ba lá (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Các tấm ván này thuộc chủng loại gỗ thông ba lá, kích thước mỗi tấm dài khoảng 1m, rộng 0,2m. Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván nêu trên ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây để ngụy trang.

Xác định đây là chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra, phá án, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh gỗ có đóng hoặc bán loại ván với đặc điểm nêu trên cung cấp thông tin về cơ quan công an.

Chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng trong vụ cướp ngân hàng được giấu dưới hố ở khu công nghiệp thuộc phường Diên Hồng, Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Mọi thông tin liên hệ về Trung tá Lê Việt Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai), qua số điện thoại 0905.239.191. Công an tỉnh cam kết bảo đảm bí mật, an toàn cho người cung cấp thông tin.

Công an tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức không bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ, tạo điều kiện để các đối tượng cướp tài sản lẩn trốn, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện của 2 tên cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, Gia Lai), cách hiện trường khoảng 5km.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp.