Bộ Công an cung cấp đặc điểm nhận dạng 2 kẻ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Liên quan vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai, ngày 27/1, Bộ Công an phát động, kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Theo Bộ Công an, người dân nếu có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng liên quan vụ án cần kịp thời thông báo qua số điện thoại 113; Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - qua số điện thoại: 0913.445.996 hoặc Công an xã, phường gần nhất.

Cơ quan công an bảo đảm thông tin cung cấp sẽ được giữ kín tuyệt đối, có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị, đồng thời nghiêm cấm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng (Ảnh: Bộ Công an).

Đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng như sau: Nam giới từ 18 đến 40 tuổi, 1 đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Trước đó, sáng 25/1, tại một mương cạn dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Exciter, màu vàng, đen, biển số giả 77G1-313.12.

Đây là chiếc xe hai tên cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.

Chiếc xe dưới hố mương nằm đổ nghiêng bên trái, đầu xe quay về phía Bắc. Để che chiếc hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ phủ lên trên, rồi phủ một lớp đất để ngụy trang.

Chiếc xe 2 đối tượng chôn giấu (Ảnh: Bộ Công an).

Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km về hướng Tây Nam, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Như đã thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng nêu trên mang theo một túi xách màu xanh vào khu vực quầy giao dịch của Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Cả 2 dùng vật giống súng ngắn, khống chế các nhân viên giao dịch làm cho các nhân viên ngân hàng hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, chúng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi ra xe tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.