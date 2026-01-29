Sưởi ấm sai cách, nhiều ca cấp cứu nguy kịch, một trường hợp tử vong

Nhiều ca ngộ độc nguy kịch

Ngày 29/1, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong những ngày Hà Nội và các tỉnh phía Bắc lạnh sâu vừa qua, Trung tâm chống độc tiếp nhận nhiều ca ngộ độc khí CO vì sưởi ấm bằng than củi.

Trước đó, ngày 26/1, nữ bệnh nhân 43 tuổi ở Hà Nội được người nhà đưa đến Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng chậm chạp, nhiễm toan chuyển hóa, tổn thương tim, cơ.

Người nhà cho biết, bệnh nhân và chồng cùng đốt than trong phòng kín để sưởi ấm. Chồng bệnh nhân đặt chậu than đang cháy vào lều trong phòng và xông hơi ấm. Bệnh nhân thì lúc tỉnh lúc mê, còn chồng thì đã tử vong sau đó ngay trong phòng.

Trước đó, hai bố con ở Hồng Sơn, Hà Nội đốt than củi sau đó mang vào phòng, đóng kín cửa để sưởi ấm và đi ngủ. Khoảng nửa đêm, người em trai bệnh nhân đi làm về và phát hiện hai bố con trong tình trạng tím tái, đau mỏi toàn thân, nôn 1 lần ra thức ăn nên đưa đi cấp cứu. Cả hai bố con được chẩn đoán ngộ độc khí CO.

Hay như trường hợp nữ bệnh nhân 88 tuổi ở Ninh Bình. Người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 14h ngày 22/1, bệnh nhân có đốt than củi và bê vào phòng kín để sưởi ấm. Đến khoảng 16h cùng ngày, người nhà phát hiện bệnh nhân trong trạng thái hôn mê, gọi hỏi không đáp ứng.

Bệnh nhân 88 tuổi vẫn thở máy, hôn mê (Ảnh: Nguyên Hà).

TS.BS Nguyễn Đăng Đức, Trung tâm chống độc, cho biết ba trường hợp trên đều đốt than củi để sưởi ấm trong phòng kín dẫn đến ngộ độc khí CO. Hiện các bệnh nhân đang được điều trị hồi sức tích cực, theo dõi, đánh giá các tổn thương và nguy cơ di chứng.

Trong đó, bệnh nhân nam có tổn thương não. Các bệnh nhân nữ tổn thương tim, suy tim, tiêu cơ tim và nguy cơ di chứng với tâm thần, thần kinh rất cao.

Khí CO bóp nghẹt hô hấp

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, khi đốt các nhiên liệu chứa carbon như củi, than củi, than tổ ong, xăng dầu,… trong khu vực kín cửa, nhiên liệu cháy không hết thường sinh ra khí CO (carbon monoxide).

Khí CO không màu, không mùi vị nên rất khó nhận biết. Khí hấp thu vào cơ thể rất nhanh, gây suy sụp gần như tức thì. CO làm máu mất khả năng vận chuyển oxy, bóp nghẹt hô hấp, chuyển hoá tế bào, ức chế cơ tim gây tổn thương não, tim. Nạn nhân có thể bất tỉnh nhanh, không kịp phản ứng hay kêu cứu. Nhất là khi đang ngủ, mọi người sẽ dễ lịm đi mà không biết.

"Ngộ độc khí CO, kể cả ngộ độc nhẹ, có tới khoảng 50% sẽ gặp những biến chứng về sức khỏe tâm thần, thần kinh, tổn thương não sau này như sa sút trí tuệ, giảm hoặc mất trí nhớ, rối loạn tâm thần, run tay chân, mất nhận thức, mất vận động, bệnh lý thần kinh ngoại biên, tiểu không tự chủ...", TS Nguyên thông tin.

Mặt khác, một số trường hợp có biểu hiện nôn, đau bụng, dễ nhầm với ngộ độc thực phẩm, dễ bị bỏ sót giai đoạn vàng điều trị. Cần lưu ý hỏi kỹ hoàn cảnh xuất hiện triệu chứng: người bệnh có đang ở trong phòng kín, có đốt than, củi hoặc sử dụng thiết bị chạy nhiên liệu hay không để đưa ra chẩn đoán kịp thời.

TS Nguyên khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đốt các loại than tổ ong, củi, than hoa hay bất kỳ nhiên liệu gì, hoặc sử dụng các máy đốt nhiên liệu, khí gas… để trong không gian kín. Nếu bắt buộc phải sử dụng thì không được sử dụng trong phòng kín, cần mở cửa thoáng để có lưu thông khí đầy đủ.

Khi phát hiện, nghi ngờ người bị ngộ độc, ngạt khí thì việc đầu tiên cần làm là mở thông thoáng tất cả các cửa, để cho khí sạch vào và khí độc ra hết, đảm bảo khu vực đó an toàn rồi đưa người bệnh ra chỗ thoáng.

Trường hợp bệnh nhân hôn mê thì cho nằm nghiêng sang một bên, nếu bất tỉnh, gọi hỏi không đáp ứng, ngừng thở, sờ mạch cổ không thấy thì là ngừng tuần hoàn, cần hô người hỗ trợ cấp cứu và đồng thời tiến hành ép tim (cấp cứu ngừng tuần hoàn) sau đó đưa tới cơ sở y tế gần nhất.