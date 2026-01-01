Tài xế bị phạt 23 triệu vì "biển số dính bùn": Bài học về thái độ

Như Dân trí thông tin, sáng 26/1, anh H. (ở Hà Nội) điều khiển ô tô trên QL32, đoạn qua xã Đan Phượng thì bị lực lượng CSGT dừng xe để kiểm tra. Xác định ô tô do anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ số, tổ công tác đề nghị lập biên bản, xử phạt tài xế 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe nhưng người này cho rằng hành vi chỉ bị xử phạt 900.000 đồng và yêu cầu lập biên bản đúng lỗi vi phạm, đồng thời quay clip đăng tải mạng xã hội.

Tài xế lý giải trước đó 4 ngày, anh điều khiển ô tô đi Thanh Hóa, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau nhưng do bận công việc nên chưa kịp rửa xe. Tại thời điểm được tổ thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng.

Còn theo Cục CSGT, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Chiếc xe liên quan tới sự việc (Ảnh cắt từ clip).

Từ câu chuyện trên, nhiều người chỉ ra việc anh H. bị xử phạt thực chất là hậu quả của "lỗi thái độ". Theo độc giả Nguyễn Phi Anh, tại thời điểm đó nếu tài xế khéo léo, làm việc với công an một cách thiện chí, nhanh chóng khắc phục lỗi bằng cách lau rửa tạm thời biển số và có thái độ cầu thị, tiếp thu lời nhắc nhở thì có thể mức phạt không tới mức cao như vậy.

"Nếu tài xế khéo léo và thiện chí trong cách ứng xử thì nếu có phạt cũng không tới mức này. Tuy nhiên, do thái độ thách thức nên lực lượng chức năng mới làm quyết liệt để cảnh tỉnh, răn đe những trường hợp khác", bạn đọc này bình luận.

Có chung quan điểm, anh Mạnh Phạm viết: "Nếu tài xế ứng xử nhẹ nhàng, xin lỗi và khắc phục một cách hợp lý thì sự việc có thể không đi quá xa như vậy. Việc anh này quay video, thách thức mới dẫn tới hậu quả như trên. Không trách ai được, coi như rút kinh nghiệm và lấy làm bài học ứng xử cho bản thân".

"Tôi nghĩ nếu lái xe bình tĩnh, ứng xử khéo léo, hài hòa thì sẽ không bị phạt nặng tới mức như vậy đâu. Mức phạt cao như này sẽ là bài học về thái độ ứng xử cho những lần sau", bạn đọc Vuong Binh tiếp lời.

Về câu chuyện biển số xe bị bùn đất che khuất, theo anh Nguyen Hai Than, nếu chiếc xe di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, mưa gió và bị bẩn thì có thể bỏ qua. Tuy nhiên, việc để chiếc xe với biển số như vậy trong 4 ngày là điều không thể chấp nhận.

"Tưởng mới bị bùn đất che phủ chứ đã 4 ngày rồi thì nên bị phạt. Xe bẩn vậy, không chỉ vi phạm tiêu chuẩn về biển số ô tô mà nguy hiểm hơn là còn che cả kính phía sau, giảm tầm quan sát khi tham gia giao thông. Như vậy vừa không đảm bảo an toàn, vừa ô nhiễm môi trường lại gây mất cảm quan. Việc xử phạt là cần thiết", bạn đọc này phân tích.

Tài xế H. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Trong khi đó, với một số độc giả, họ cho rằng mức phạt này có phần hơi nặng tay so với tính chất và mức độ của hành vi vi phạm. Bạn đọc có nickname Phượt Biển viết: "Mức phạt có phần quá nặng. Nói về xe biển số bị bùn đất hoặc biển số ở vị trí không nhìn được thì nên xem lại các loại xe mô tô thể thao, biển lắp tụt vào dưới vành chắn bùn, không thể nhìn được biển số. Ngoài ra, các loại xe chở vật liệu xây dựng, 10 xe thì có ít nhất 6 xe bùn đất không đọc được biển số. Nên có quy định những loại xe chở vật liệu xây dựng hay xe vệ sinh môi trường đô thị, ngoài biển số xe theo quy định thì còn phải sơn biển số xe lên thành hoặc thùng xe".

"Đôi khi đi mưa về bận và quên không làm sạch, hôm sau lấy xe đi tiếp thì dính phạt. Nhưng phạt như này nặng quá, mất 2-3 tháng lương chứ ít gì. Cảnh cáo hoặc phạt 1 triệu là nhớ đời rồi, còn biển trước vẫn rõ mà", chủ tài khoản Vu XH nêu ý kiến.