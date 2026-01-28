Huy động toàn dân truy tìm 2 tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng bỏ trốn

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai vào ngày 19/1.

Trong các ngày 27-28/1, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức thông tin rộng rãi về vụ việc cướp ngân hàng ở phường Hội Phú và kêu gọi người dân tham gia tố giác tội phạm.

Công an các xã, phường ở Gia Lai đã phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn Nam).

Người dân được vận động nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt, đi lại, cư trú của các đối tượng lạ mặt.

Ông N.V.C. (trú tại phường Hội Phú) cho biết khi nghe vụ cướp xảy ra ngay trên địa bàn, người dân không khỏi lo lắng bởi đây là vụ việc nghiêm trọng, thể hiện sự manh động của các đối tượng.

“Bà con ai cũng bất an, nhất là những hộ kinh doanh, người thường xuyên giao dịch ngân hàng. Khi được công an tuyên truyền, bà con cũng yên tâm và sẵn sàng tố giác khi biết thông tin về vụ cướp. Tôi mong sớm bắt được các đối tượng để cuộc sống trở lại bình yên”, ông C. nói.

Người dân nhận được các tờ rơi liên quan đến vụ cướp ngân hàng và đặc điểm nhận dạng nghi phạm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tại phường Hội Phú, chiều 27/1, địa phương phối hợp công an, lực lượng an ninh trật tự ở các tổ dân phố đồng loạt phát động việc cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng, nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng truy bắt nghi phạm.

Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND phường Hội Phú, cho biết ngay sau khi nhận được chỉ đạo, địa phương đã tổ chức họp để tuyên truyền, phân tích tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.

Công an phường Hội Phú đã trực tiếp hướng dẫn người dân cách nhận diện các biểu hiện nghi vấn, phương thức hoạt động của tội phạm để kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

“Sau khi gây án, 2 tên cướp ngân hàng đã điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn phường. Chúng tôi mong muốn, qua đợt phát động, người dân có thể nhớ lại những dấu hiệu bất thường của 2 nghi phạm khi di chuyển để cung cấp đến cơ quan chức năng”, ông Định cho hay.

Không chỉ tại khu vực trung tâm, các xã biên giới của tỉnh Gia Lai cũng đồng loạt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm ngăn chặn khả năng các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở để vượt biên trái phép.

Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch UBND xã Ia O, tỉnh Gia Lai, cho biết do đặc thù là xã biên giới, ngay khi nắm được thông tin vụ cướp, địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an, biên phòng bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu nghi vấn.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia O, chính quyền xã đã kêu gọi người dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Khi phát hiện người lạ, đối tượng có biểu hiện bất minh phải chủ động báo ngay công an. Lực lượng chức năng cũng tổ chức rà soát từng thôn, làng để nắm chắc tình hình cư trú, các trường hợp vắng mặt bất thường trong thời điểm xảy ra vụ án.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện của 2 tên cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, Gia Lai), cách hiện trường khoảng 5km. Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván nêu trên ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây để ngụy trang.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp các lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp.