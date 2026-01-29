"Được tặng 1 triệu đồng sắm Tết, người dân mừng lắm!"

Ngày 29/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Đông Khánh Sơn tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 50 suất quà của bạn đọc với tổng trị giá 55 triệu đồng, đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Trước đó, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại nặng nề do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, qua đó trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

Tết Nhân ái - tặng quà đến người dân vùng thiệt hại nặng nề do mưa lũ ở Khánh Hòa (Video: Trung Thi).

Mỗi suất quà dành tặng người dân xã Đông Khánh Sơn gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 100.000 đồng. Trong ảnh, lãnh đạo địa phương (ảnh trái) và phóng viên Dân trí trao quà đến người dân.

Người dân xã Đông Khánh Sơn nhận các suất quà trong Chương trình Tết Nhân ái 2026.

Bà Cao Thị Tuyến, trú tại xã Đông Khánh Sơn cho biết, đợt mưa lũ giữa tháng 11/2025 đã khiến nhiều diện tích hoa màu của gia đình bà bị hư hại, khiến cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm chật vật. Vì vậy, việc được nhận món quà từ bạn đọc báo Dân trí hôm nay khiến bà rất vui, bởi có thêm kinh phí để mua sắm Tết.

“Tôi mừng lắm! Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ tôi và nhiều bà con khác”, bà Tuyến nói.

Ông Mấu Tranh, người dân xã Đông Khánh Sơn, tỏ rõ niềm vui khi được bạn đọc báo Dân trí tặng quà Tết. “Mưa lũ vừa qua khiến nhiều bà con bị thiệt hại nặng. Vì vậy, được hỗ trợ 1 triệu đồng để sắm Tết, người dân mừng lắm!”, ông Tranh chia sẻ.

Ông Trịnh Văn Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Khánh Sơn cho biết, địa phương là xã miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, mưa lũ đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống của bà con nhân dân. Do đó, món quà của bạn đọc báo Dân trí góp phần giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn. Thay mặt địa phương, ông Quyền gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và quý bạn đọc.

Quang cảnh xã Đông Khánh Sơn nhìn từ trên cao. Nơi đây dân cư thưa thớt, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp.

Vị trí UBND xã Đông Khánh Sơn (Ảnh: Google Maps).

Trước đó, sáng 27/1, báo Dân trí phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng và UBND xã Hòa An tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, trao 100 suất quà (tổng số tiền 110 triệu đồng) tới 100 hộ dân bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng năm 2025.