Thợ Việt tháo hàng ghế thứ 3 ô tô, lắp hệ thống âm thanh trị giá cả tỷ đồng

50 xe cùng các đội thi đấu âm thanh ô tô mới đây đã quy tụ tại Long Biên (Hà Nội), cùng tham gia cuộc thi được tổ chức bởi Hiệp hội Thử thách Âm thanh Ô tô Quốc tế (IASCA). Sân chơi này mang mục đích giới thiệu sản phẩm trong một môi trường vừa học hỏi vừa cạnh tranh, qua đó thúc đẩy ngành âm thanh ô tô.

Giải có sự hiện diện của các thương hiệu âm thanh hàng đầu quốc tế như Focal (Pháp), Rebec (Na Uy), MTS (Italy), DynAudio (Đan Mạch), Alpine (Nhật)…

Hệ thống âm thanh được "độ" trong một chiếc Toyota Innova có tổng giá trị lên tới khoảng 900 triệu đồng, riêng mỗi sợi cáp tín hiệu đã có giá 10 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với 70 hạng mục thi đấu chia làm các cấu hình khác nhau từ cơ bản tới “Hi-end”, những thí sinh tham dự không chỉ có các đơn vị lắp đặt trong nước, mà còn có người dùng cá nhân ưa thích cuộc chơi của âm thanh chất lượng cao. Những mẫu xe cạnh tranh đa dạng chủng loại, trong đó có hai chiếc VinFast VF 3.

Hai chiếc VinFast VF 3 xuất hiện tại giải thi đấu âm thanh của IASCA Việt Nam gây chú ý khi được “độ” toàn bộ từ ngoài vào trong (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Theo chia sẻ của đơn vị thi công hai chiếc VF 3, tổng chi phí “độ” âm thanh đã gần bằng giá niêm yết của mẫu mini SUV này (299 triệu đồng). Phong cách lắp đặt của hai chiếc xe này khá tương đồng: 2 loa treble trên cột A, một loa sub ở giữa sàn hàng ghế thứ nhất.

Khác biệt chính của hai chiếc VF 3 này nằm ở cấu hình âm-ly và bộ chia tần, nhưng đều được các đơn vị thi công khéo léo lắp đặt trong phần “yên ngựa” lắp thêm, dùng kính trong để tăng tính thẩm mỹ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại nhóm cao cấp, một số mẫu xe gây chú ý với cấu hình âm thanh lên tới gần 1 tỷ đồng. Trong đó có chiếc Hyundai Custin được chủ nhân loại bỏ hàng ghế thứ 3, nhường không gian cho hệ thống phần cứng đậm chất “ăn chơi”, với tổng chi phí ngang một chiếc Custin mới (820-974 triệu đồng).

Hyundai Custin được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung. Nguyên bản, xe có cấu hình 7 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai kiểu thương gia với bệ tì tay riêng biệt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Anh Chu Văn Thưởng, đại diện đơn vị lắp đặt đồng thời là chủ sở hữu của chiếc Custin này chia sẻ với phóng viên báo Dân trí: “Chiếc xe này được chúng tôi "độ" để chuyên đi thi, và sử dụng hàng ngày. Thiết bị âm thanh trị giá khoảng 963 triệu đồng, cộng thêm chi phí nhân công trong suốt 4 tháng hoàn thiện, tổng phí trên 1 tỷ đồng”.

Theo anh Thưởng, toàn bộ hệ thống loa nguyên bản của chiếc Custin này đã được tháo dỡ. Mặt trong cửa xe được cơ sở này scan 3D để làm khuôn lắp đặt loa thùng, khu vực cột A cũng được scan lại để lắp bộ loa treble nhằm chạy dây điện ẩn; riêng chi phí scan đã tốn khoảng 150 triệu đồng.

Do sử dụng máy phát nhạc riêng, vô-lăng của chiếc Custin này đã được “độ” thêm núm xoay điều chỉnh hệ thống âm thanh (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ở khu vực cốp sau là hai loa sub 12 inch đến từ DynAudio trị giá 80 triệu đồng. Đáng chú ý, vị trí nguyên bản là nơi đặt hàng ghế thứ 3 nay được thiết kế một khay lớn, bắt vào ốc “zin” của hàng ghế thứ 3 nhằm cố định.

Tại khu vực này, chiếc xe được lắp đặt một bộ xử lý tín hiệu âm thanh DSP đến từ Đức, trị giá 200 triệu đồng, bên cạnh là hai bộ ổn áp Audio Super Cap do cơ sở của anh Thưởng sản xuất. Phía dưới bộ loa sub là 3 âm-ly Class A tổng trị giá 270 triệu đồng.

Tất cả những chi tiết này đều được bảo vệ bởi một tấm mica trong có độ dày 17mm, cho khả năng chịu lực tốt.

Khi lắp đặt hệ thống âm thanh này, không gian hàng ghế thứ 2 của chiếc Custin này gặp giới hạn, không thể đẩy hết về phía sau và ngả sâu như thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất. Để đảm bảo công suất cho hệ thống âm thanh, anh Thưởng đã thay máy phát từ loại 130A nguyên bản sang 210A, bình ắc-quy đổi từ loại 65Ah sang 95Ah.

Về cơ chế hoạt động, anh Thưởng cho biết: “Mình sử dụng một máy nghe nhạc riêng làm nguồn phát nhạc chất lượng cao, tín hiệu sẽ được truyền xuống bộ xử lý DSP, sau đó đi tới hệ thống âm-ly để khuếch đại trước khi phát ra loa”.

Đó chỉ là một trong nhiều "thí sinh" gây chú ý tại IASCA Việt Nam 2025. Sự kiện này đánh dấu một sân chơi âm thanh ô tô mang tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức tại Việt Nam, bao gồm hình thức chấm điểm âm thanh ở nhiều vị trí trong xe trước đó chưa từng được áp dụng tại nước ta.