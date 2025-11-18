Tình huống diễn ra vào ngày 16/11 trên đường Trần Đăng Ninh, Hà Nội.

Theo đó, từ trong vỉa hè, một bé trai đạp xe lao thẳng ra giữa đường, đúng lúc ô tô có camera hành trình đi tới. May mắn là ô tô đang di chuyển chậm, nên tài xế đã kịp dừng xe, va chạm giữa xe đạp với đầu ô tô không nghiêm trọng, không để lại hậu quả đáng tiếc.

Bé trai phi xe đạp từ vỉa hè ra giữa đường, lao vào đầu ô tô (Video: CTV).

Tình huống trên cho thấy các bậc cha mẹ cần chú ý chỉ cho trẻ nhỏ đạp xe chơi trong sân quây kín, không để trẻ đi ra đường công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trong khi đó, về phía người điều khiển ô tô, khi đi qua khu dân cư đông đúc hoặc những con phố nhỏ, ngõ nhỏ nhiều đường giao cắt thì cần chú ý kiểm soát tốc độ và quan sát để có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ như trong clip.