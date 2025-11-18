Vừa ra mắt, Suzuki Fronx đã được giảm giá gần 50 triệu đồng tại đại lý

Trong tháng 11, Suzuki Fronx được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi 20-25 triệu đồng (trừ phiên bản tiêu chuẩn), dù mới ra mắt khách Việt chưa lâu. Nhưng tại đại lý, giá bán thực tế của mẫu SUV hạng A này đang được giảm sâu hơn, nhiều nhất lên tới 45 triệu đồng.

Theo đó, hai phiên bản GLX và GLX Plus được các đại lý ở khu vực miền Bắc giảm 35-40 triệu đồng, giúp giá bán cao nhất được hạ từ 649 triệu xuống 609 triệu đồng. Trong khi đó tại một số cơ sở phía Nam, biến thể GLX Plus được giảm tới 45 triệu đồng.

Do không có ưu đãi từ nhà phân phối, bản tiêu chuẩn (GL) của Fronx chỉ được giảm 10 triệu đồng, hạ giá xuống 510 triệu đồng. Ngoài ra, một số đại lý còn sẵn sàng tặng thêm phụ kiện và gói bảo hiểm một năm cho khách mua mẫu xe này.

Suzuki Fronx được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Được giới thiệu tới người dùng vào giữa tháng 10, Suzuki Fronx từng gây tranh cãi với giá bán lẻ đề xuất đắt nhất phân khúc SUV đô thị cỡ A (520-649 triệu đồng). Cụ thể, Toyota Raize được niêm yết ở mức 510 triệu đồng, Hyundai Venue có giá 499-539 triệu đồng và giá Kia Sonet dao động 539-624 triệu đồng.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán thực tế của Suzuki Fronx tại đại lý đã hạ xuống mức dễ tiếp cận hơn, nhưng chưa thực sự rẻ hơn các đối thủ. Bù lại, “tân binh” này sở hữu nhiều trang bị hấp dẫn, như màn hình hiển thị kính lái HUD, sạc không dây và gói công nghệ an toàn chủ động (trên bản cao nhất).

Nội thất của Suzuki Fronx (Ảnh: Tiến Dũng).

Dù gánh nhiều kỳ vọng của Suzuki Việt Nam, song Fronx đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tại nhóm SUV đô thị hạng A, VinFast VF 5 đang nắm giữ phần lớn thị phần, nhờ ưu đãi miễn phí sạc đến năm 2027 từ nhà sản xuất.

Doanh số của các sản phẩm sử dụng động cơ đốt trong ở nhóm xe này không thực sự nổi bật. Như trong tháng 10, dù thị trường “bùng nổ” tiêu thụ, song Kia Sonet cũng chỉ bán được 522 chiếc, Toyota Raize ghi nhận doanh số 368 xe, Hyundai Venue bàn giao 184 chiếc.

Sau 10 tháng đầu năm, VinFast VF 5 tiêu thụ được tổng cộng 35.406 chiếc, gần như “hút” khách nhất thị trường (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu không chọn xe điện, khách Việt có xu hướng “cố thêm chút” để đến với các mẫu SUV cỡ B, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang chạy đua ưu đãi. Ví dụ, mẫu Toyota Yaris Cross bản Xăng đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, giúp giá bán giảm từ 650 triệu xuống 617 triệu đồng, chỉ cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với giá bán ưu đãi của Suzuki Fronx tại đại lý (bản cao nhất).

Không chỉ sở hữu kích thước và không gian nội thất lớn hơn Fronx, Toyota Yaris Cross bản Xăng còn có hàm lượng trang bị ấn tượng hơn, như màn hình giải trí 10,1 inch, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Mẫu xe này cũng có gói công nghệ an toàn chủ động với nhiều tính năng hỗ trợ người lái.