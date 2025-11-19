Ghế trẻ em trên ô tô như thế nào là đạt chuẩn?

Thiết bị an toàn cho trẻ em là gì?

Theo định nghĩa nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT về Thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên ô tô ban hành kèm theo Thông tư 48/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026, thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô là thiết bị có khả năng bảo đảm an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên xe, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc ô tô giảm tốc độ đột ngột bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Thiết bị an toàn cho trẻ em bao gồm: Hệ thống ghế trẻ em CRS (Child Restraint System) và Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS (Enhanced Child Restraint System).

Có nhiều loại ghế trẻ em khác nhau phù hợp với từng độ tuổi và cân nặng (Ảnh minh họa: TaxiBaby).

Hệ thống ghế trẻ em CRS là tổ hợp các bộ phận bao gồm: ghế, dây đai, khóa an toàn, thiết bị điều chỉnh và các phụ kiện khác như nôi, tấm chắn va chạm; có khả năng lắp đặt chắc chắn lên ô tô.

Hệ thống ghế trẻ em CRS được chia thành 5 nhóm theo cân nặng của trẻ em:

Nhóm 0 dành cho trẻ em có cân nặng dưới 10kg;

Nhóm 0+ dành cho trẻ em có cân nặng dưới 13kg;

Nhóm I dành cho trẻ em có cân nặng từ 9kg đến 18kg;

Nhóm II dành cho trẻ em có cân nặng từ 15kg đến 25kg;

Nhóm III dành cho trẻ em có cân nặng từ 22kg đến 36kg;

Hệ thống ghế trẻ em nâng cao ECRS gồm Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX toàn diện (i-Size) phù hợp để sử dụng ở mọi vị trí ghế ngồi i-Size của ô tô. Hệ thống ISOFIX toàn diện là hệ thống ISOFIX và dây buộc trên cùng (top-tether) hoặc chân đỡ (support-leg) để chống xoay Hệ thống ghế trẻ em, và Hệ thống ghế trẻ em tích hợp ISOFIX "dành cho xe đặc biệt".

ISOFIX là gì?

Đó là hệ thống giữ cố định Thiết bị an toàn cho trẻ em lên ô tô bằng 2 neo cố định trên xe và 2 cơ cấu khóa tương ứng trên Thiết bị an toàn cho trẻ em kết hợp với cơ cấu chống xoay (lật) Thiết bị an toàn cho trẻ em.

Hệ thống ghế trẻ em ISOFIX là hệ thống ghế trẻ em phù hợp để lắp đặt vào hệ thống neo ISOFIX trên xe.

Với xe không có hệ thống neo ISOFIX, có thể sử dụng ghế trẻ em thông thường và cố định bằng dây an toàn có sẵn trên xe, miễn là đảm bảo ghế được lắp đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Quy định chung đối với thiết bị an toàn cho trẻ em

Thứ nhất, thiết bị an toàn cho trẻ em phải phù hợp để lắp đặt lên xe ô tô.

Thứ hai, không có cạnh sắc hoặc phần nhô gây hư hại quần áo người ngồi trong xe ô tô, hư hại vỏ bọc ghế xe ô tô.

Thứ ba, các bộ phận cứng của thiết bị an toàn cho trẻ em không lộ các cạnh sắc làm mòn dây đai tại các vị trí tiếp xúc với dây đai.

Thứ tư, không thể tháo các bộ phận của thiết bị an toàn cho trẻ em hoặc không thể tháo nếu không sử dụng các dụng cụ chuyên dụng. Bất kỳ thành phần nào có thiết kế để tháo rời được nhằm bảo dưỡng hoặc điều chỉnh phải đảm bảo tránh nguy cơ lắp đặt sai và sử dụng không đúng cách.

Ghế trẻ em đạt chuẩn là loại được gắn nhãn cố định thể hiện giới hạn cân nặng hoặc chiều cao của trẻ phù hợp với ghế, hướng lắp (quay về phía trước hay phía sau), cùng các cảnh báo an toàn theo quy định.

Quy chuẩn cũng yêu cầu phải có thông tin hướng dẫn bằng tiếng Việt để đảm bảo việc lắp đặt và sử dụng chính xác.

Yêu cầu về khóa và dây đai của hệ thống ghế trẻ em

Khóa phải được thiết kế để ngăn chặn mọi nguy cơ thao tác không đúng cách. Tại mọi vị trí khóa tiếp xúc với trẻ em, chiều rộng không được nhỏ hơn chiều rộng tối thiểu 25mm của dây đai.

Khóa sẽ luôn đóng ở mọi vị trí ngay cả khi dây đai không căng. Khóa phải dễ thao tác. Khóa phải được mở bằng cách nhấn nút mở khóa hoặc sử dụng thiết bị tương tự.

Khu vực nút nhấn mở khóa phải có màu đỏ. Mọi bộ phận khác trên khóa không được sử dụng màu này.

Chiều rộng tối thiểu của dây đai thiết bị an toàn cho trẻ em tại điểm tiếp xúc với trẻ em là 25mm.

Để biết các quy định kỹ thuật, nhãn mác, cảnh báo an toàn chi tiết, cụ thể hơn về hai hệ thống ghế trẻ em này, cần tham khảo thêm trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.