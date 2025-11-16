Sedan Trung Quốc siêu tiết kiệm: Một bình xăng đi 2.000km, giá từ 500 triệu

Trang CarNewsChina đưa tin, Chery đã chính thức mở bán mẫu sedan hybrid cắm sạc (PHEV) có tên gọi Fulwin A9L Glory. Fulwin là thương hiệu con thuộc tập đoàn ô tô Trung Quốc này. A9L Glory được định vị là sản phẩm toàn cầu và sẽ được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế, với tên gọi Exeed ES7.

Chery cũng có sự hiện diện tại Việt Nam với một số sản phẩm như Omoda C5 hay Jaecoo J7. Trong bối cảnh “xe lai” đang có xu hướng nở rộ tại nước ta, không loại trừ khả năng A9L Glory sẽ được đưa về nước ta, đặc biệt với ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đang chỉ bằng 70% các mẫu xe xăng/dầu cùng chủng loại.

Chery Fulwin A9L Glory dài 5.018mm, rộng 1.965mm, cao 1.500mm và có chiều dài cơ sở đạt 3.000mm. Kích thước này tiệm cận các mẫu sedan cỡ lớn (Ảnh: CarNewsChina).

Điểm nhấn của Chery Fulwin A9L nằm ở hệ truyền động hybrid cắm sạc Kunpeng Super Hybrid CDM 6.0 gồm động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp với 1-2 mô-tơ điện, hộp số DHT Pro và bộ pin lithium 33,67kWh. Trong đó, máy xăng sản sinh 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 220Nm.

Phiên bản dẫn động cầu trước sử dụng một mô-tơ điện (215 mã lực, 310Nm) cho phạm vi di chuyển 260km ở chế độ thuần điện. Khi kết hợp cả xăng và điện, tầm hoạt động tối đa lên tới 2.500km theo chu trình CLTC của Trung Quốc, quy đổi thành 2.050km theo tiêu chuẩn WLTP.

A9L được định vị là mẫu xe “flagship” của thương hiệu Fulwin, sở hữu cùm phanh 6 piston và hệ thống cảm biến LiDAR (Ảnh: CarNewsChina).

Trên biến thể dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), xe được bổ sung thêm một mô-tơ điện ở cầu sau (261 mã lực, 324Nm), cho phạm vi thuần điện 200km, đi tối đa 1.600km với một bình xăng và một bộ pin đầy. Xe có hỗ trợ sạc nhanh, mất khoảng 14,5 phút để sạc 30-80% pin.

Ngoại thất của Chery Fulwin A9L ở các phiên bản ít có sự khác biệt, đều sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn và các chi tiết được thiết kế có tính khí động học cao, đem lại hệ số cản gió 0.23Cd. A9L có hình thức như một mẫu xe thuần điện nhờ lưới tản nhiệt đóng kín, ống xả phía sau được giấu dưới gầm xe.

Nội thất của Chery Fulwin A9L (Ảnh: CarNewsChina).

Bên trong xe được trang bị cụm đồng hồ 10,25 inch sau vô-lăng và màn hình trung tâm 15,6 inch. Tùy từng phiên bản, xe có cấu hình 4 hoặc 5 chỗ; trong đó, bản 4 chỗ sở hữu hàng ghế thứ 2 theo kiểu thương gia, có “yên ngựa” riêng với bảng điều khiển, hộc làm mát đựng rượu giống trên các mẫu xe sang.

Trên bản 4 chỗ, hàng ghế sau có tính năng thông gió, sưởi ấm và massage (Ảnh: CarNewsChina).

Tại Trung Quốc, Chery Fulwin A9L đang được mở bán với mức giá dao động 139.900-226.900 nhân dân tệ, quy đổi tương đương 500-840 triệu đồng. Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ có giá bán trong khoảng 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Trước những thách thức đến từ hạ tầng như chưa có hệ thống trạm sạc công cộng, nhiều hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam đang đẩy mạnh dải sản phẩm PHEV. Như Lynk & Co mới đây đã giới thiệu mẫu 08, hay BYD lần lượt ra mắt Seal 5, M9, sau Sealion 6.

Các mẫu PHEV Trung Quốc ngày nay thường tập trung vào khả năng vận hành bằng mô-tơ điện, động cơ xăng tích hợp dù có khả năng dẫn động hoặc chạy song song với mô-tơ điện trong một số trường hợp, nhưng chủ yếu có tác dụng sạc năng lượng cho bộ pin. Điều này giúp xe PHEV Trung Quốc sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.