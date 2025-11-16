10 ô tô xăng/dầu bán chạy tháng 10: Xe Nhật áp đảo, khách chuộng gầm cao

Theo xu thế chung của thị trường, 9 trong 10 mẫu ô tô xăng/dầu “hút” khách Việt nhất tháng 10 ghi nhận doanh số tăng trưởng. Vị trí số 1 thuộc về Mitsubishi Xpander, thế chỗ của Toyota Yaris Cross trước đó. Mẫu MPV Nhật cũng là sản phẩm duy nhất trong bảng xếp hạng bán vượt mốc 2.000 xe.

Toyota Yaris Cross là cái tên duy nhất trong danh sách ghi nhận doanh số sụt giảm. Bán ít hơn 131 chiếc so với tháng 9, Yaris Cross bị đối thủ Xforce vượt qua. Mẫu xe của Mitsubishi đạt doanh số 1.854 chiếc, tăng gần 35%.

Sản phẩm bứt phá mạnh mẽ nhất trong bảng xếp hạng này là Honda City. Mẫu sedan hạng B quay trở lại danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu “hút” khách nhất thị trường trong tháng 10 nhờ doanh số tăng 2,7 lần so với tháng trước, đạt 1.287 chiếc. Dù vậy, City vẫn chưa thể vượt qua đối thủ trực tiếp là Toyota Vios.

Ngoài Honda City, Hyundai Creta cũng trở lại bảng xếp hạng tháng 10. Hai cái tên biến mất gồm có: Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson.

Sự góp mặt của Creta giúp ô tô Hàn Quốc duy trì sự hiện diện ít ỏi trong danh sách 10 mẫu ô tô xăng/dầu bán chạy nhất tháng 10. Xe Nhật vẫn có độ phủ lớn với 6 vị trí, xe Mỹ có 3 diện. Các mẫu ô tô gầm cao vẫn là "khẩu vị" chính của khách hàng nước ta.