Chiếc ô tô động cơ diesel lập kỷ lục đi 2.831km chỉ với một bình nhiên liệu

Động cơ diesel đang dần biến mất khỏi bản đồ ô tô thế giới. Ngay cả ở châu Âu, “thành trì cuối cùng” của xe động cơ diesel, nhu cầu cũng sụt giảm mạnh trong những năm gần đây. Ở thời kỳ đỉnh cao, xe diesel từng chiếm hơn 50% doanh số ô tô mới trong thập niên 2010, trước khi nổ ra vụ bê bối khí thải chấn động của Tập đoàn Volkswagen.

Tính đến tháng 8 năm nay, xe động cơ diesel chỉ chiếm 8,3% tổng số ô tô mới đăng ký tại châu Âu, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA).

Một trong những lý do khiến ô tô máy dầu dần biến mất là các hãng xe đang dần bỏ loại động cơ này, chuyển sang hybrid để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Tuy vậy, Skoda vẫn duy trì phiên bản dùng động cơ diesel TDI trên một số mẫu xe, trong đó có Superb - chiếc sedan hạng D vừa lập Kỷ lục Guinness thế giới, chứng minh diesel vẫn là “vua tiết kiệm nhiên liệu” trên những hành trình dài.

Chiếc Skoda Superb vừa xác lập kỷ lục thế giới về quãng đường di chuyển với một bình nhiên liệu (Ảnh: Skoda).

Miko Marczyk, tay đua từng vô địch Giải đua xe Rally châu Âu 2025, đã cầm lái chiếc Skoda Superb và đi được 2.831km chỉ với một bình nhiên liệu. Chiếc xe gần như nguyên bản, chỉ được trang bị bộ lốp cản lăn thấp và hệ thống treo hạ thấp lấy từ bản Sportline, giúp chiều cao gầm giảm 15mm, nhằm tăng hiệu quả khí động học.

Để tăng cơ hội lập kỷ lục, Marczyk đổ đầy bình 66 lít nhiên liệu trước khi xuất phát. Trong suốt hành trình, tay đua 29 tuổi giữ ga nhẹ hết mức. Chiếc xe đã đi qua Ba Lan, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ rồi quay lại Đức, với tốc độ trung bình khoảng 80km/h.

Kết quả là chiếc Superb chỉ tiêu thụ 2,61 lít/100km, thấp hơn nhiều so với mức công bố 4,8 lít/100km của nhà sản xuất. Khi đi qua Pháp, nhờ gió thuận, xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu cực ấn tượng - 2,2 lít/100km trên quãng đường 200km. Các yếu tố như bộ mâm 16 inch, chế độ lái Eco, và trọng lượng xe khá nhẹ - chỉ 1.590kg cũng góp phần giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Chiếc Superb dẫn động cầu trước, hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG, đã chạy khoảng 20.000km trước khi thực hiện hành trình kỷ lục. Dĩ nhiên là Marczyk không khai thác hết sức mạnh của động cơ 2.0 TDI công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 360Nm. Để tối ưu lộ trình, một xe hỗ trợ đi trước vài km giúp anh chủ động nắm được tình hình giao thông, hạn chế phanh và giữ nhịp tăng tốc mượt mà.

Tay đua Miko Marczyk tin rằng có thể chạy xa hơn chỉ với một bình nhiên liệu nếu điều kiện thuận lợi hơn (Ảnh: Skoda).

Dù đã lập kỷ lục Guinness, Marczyk vẫn muốn tiến xa hơn. Mục tiêu tiếp theo là 3.000km cho một lần đổ nhiên liệu. Anh tin điều đó khả thi, nhất là nếu điều kiện thuận lợi hơn, vì trong lần chạy vừa qua có nhiều đoạn leo dốc và một đêm chạy xe ở Đức nhiệt độ chỉ 1°C. Anh cũng cho rằng việc sử dụng loại dầu diesel cao cấp hơn cũng giúp xe chạy được nhiều hơn.

Tuy nhiên, tương lai của diesel vẫn không mấy sáng sủa. Bản thân Volkswagen, tập đoàn sở hữu thương hiệu Skoda, cũng đang từng bước loại bỏ công nghệ này. Phiên bản diesel đã biến mất khỏi các mẫu cỡ nhỏ như Polo và Fabia, chỉ còn trên Golf, Octavia và các xe lớn hơn. Nếu Liên minh châu Âu giữ nguyên kế hoạch cấm xe động cơ đốt trong từ năm 2035, diesel gần như chắc chắn sẽ biến mất khỏi thị trường ô tô con trước cả mốc đó.