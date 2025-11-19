Cứu bệnh nhân người Trung Quốc nhồi máu cơ tim khi đang chơi cầu lông

Khi đang chơi cầu lông, anh K. (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đang làm việc tại Hải Phòng) đột ngột cảm thấy đau nhói vùng ngực trái, vã mồ hôi lạnh, khó thở, mệt lả toàn thân. Cơn đau ngày càng tăng khiến anh không thể tiếp tục vận động và nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện ĐKQT Vinmec Hải Phòng trong vòng chưa đầy 60 phút kể từ khi khởi phát triệu chứng.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá kéo dài và đái tháo đường type 2 trong 3 năm, đang điều trị bằng thuốc uống. Hai yếu tố này đều làm tăng nguy cơ xơ vữa và tắc nghẽn động mạch vành, khiến máu không thể lưu thông nuôi cơ tim, từ đó gây nhồi máu cơ tim cấp tính. Đây là bộ đôi nguy cơ điển hình thường gặp ở bệnh nhân trung niên, đặc biệt là nam giới và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đột ngột do tim mạch.

Kết quả điện tâm đồ tại thời điểm nhập viện ghi nhận bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng và có dấu hiệu rối loạn nhịp tim (Ảnh: BVCC).

Ê-kíp cấp cứu do BS Trần Văn Quý - Trưởng khoa Khám bệnh và Nội khoa - trực tiếp chỉ đạo, đã nhanh chóng tiến hành đo điện tâm đồ và xét nghiệm men tim cấp cứu. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp vùng trước rộng (STEMI) - thể nặng và nguy hiểm nhất. Một phần cơ tim đã thiếu máu trầm trọng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ” can thiệp mạch vành trong vòng vài phút. Nếu không tái thông mạch máu kịp thời, cơ tim vùng trước sẽ bị hoại tử nhanh chóng, dẫn tới sốc tim, rối loạn nhịp nguy kịch hoặc ngừng tim.

Hình ảnh hình chụp động mạch vành trái (Left Coronary Artery ) cho thấy tắc hoàn toàn ngay từ lỗ vào của động mạch liên thất trước (LAD) - một vị trí rất nguy hiểm (Ảnh: BVCC).

Các bác sĩ đã tiến hành hút huyết khối, loại bỏ một lượng lớn cục máu đông gây bít tắc hoàn toàn lòng mạch. Sau đó, đặt một stent phủ thuốc kích thước 4.0 x 48 mm vào vị trí tổn thương để tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi cơ tim. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 80 phút, được thực hiện liên tục, chính xác và an toàn.

Ngay sau khi mạch vành được mở thông, dòng máu lưu thông trở lại, cơn đau ngực của bệnh nhân giảm rõ rệt, huyết áp và nhịp tim dần ổn định. Bệnh nhân được chuyển về đơn vị hồi sức tim mạch để theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn và biến chứng sau can thiệp. Nhờ phát hiện sớm - xử trí đúng - can thiệp trong “thời điểm vàng”, bệnh nhân hồi phục nhanh, được xuất viện sau 3 ngày.

“Nhồi máu cơ tim là một trong những cấp cứu khẩn cấp nhất của tim mạch. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào cơ tim có thể hoại tử vĩnh viễn. May mắn là bệnh nhân được đưa đến viện rất sớm, giúp chúng tôi có cơ hội can thiệp tái thông mạch kịp thời, cứu được cả trái tim lẫn tính mạng người bệnh”, bác sĩ Quý chia sẻ.