Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Ưu tiên di dời người dân đến nơi an toàn

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tại khu vực Cầu Đá Lố, phường Tây Nha Trang, nơi đang bị ngập sâu, nước chảy xiết, nhiều vị trí sạt lở cục bộ gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Khánh Hòa (Ảnh: Nguyễn Văn).

Khi kiểm tra vùng ngập nặng trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Diên Điền, Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu di dời toàn bộ người dân ở khu vực ngập sâu, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó trong trường hợp mưa lớn tiếp diễn.

Song song với việc sơ tán dân, Phó Thủ tướng chỉ đạo Quân khu 5 và chính quyền địa phương bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại các điểm tránh trú.

Ông lưu ý Quân khu 5 ưu tiên chuẩn bị lương khô thay vì mì tôm vì “đã lụt, đã cúp điện thì có mì tôm cũng không nấu được”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế và địa phương chuẩn bị thuốc men, vật dụng thiết yếu để kịp thời hỗ trợ người dân khi ốm đau, nhiễm lạnh trong thời gian mưa lũ kéo dài.

Mưa lớn diện rộng đã khiến gần 9.000 ngôi nhà ở Khánh Hòa bị ngập (Ảnh: Nguyễn Văn).

Trước đó chiều 18/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến hiện trường vụ sạt lở trên quốc lộ 27C đoạn qua đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Tại đây, ông yêu cầu tỉnh tập trung nhân lực, thiết bị để sớm thông tuyến, trong quá trình thi công phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.

Tối 18/11, Phó Thủ tướng đã đến thăm, động viên và tặng quà các nạn nhân vụ sạt lở đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 16 đến nay, mưa lũ và sạt lở đã làm 10 người chết, 2 người mất tích và 20 người bị thương. Trong đó có 8 người chết và mất tích trong 2 vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê và Khánh Sơn; 4 người bị lũ cuốn trôi, tử vong hoặc mất tích.

Mưa lũ cũng làm gần 9.000 ngôi nhà ở tỉnh bị ngập 0,3-0,7m; hơn 7.000ha lúa, hoa màu bị nước lũ nhấn chìm, hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 5 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, giao thông chia cắt.