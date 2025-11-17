Mazda3 thế hệ tiếp theo có thể… không còn là Mazda nữa

Mazda được cho là có thể thay thế Mazda3 bằng một phiên bản xe điện sản xuất tại Trung Quốc ở một số thị trường (Minh họa: Carscoops).

Gần đây, Mazda dành nhiều thời gian cho các mẫu crossover, SUV dùng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, ưu tiên những mẫu xe cỡ lớn và biên lợi nhuận cao. Khi hãng tập trung nguồn lực vào xe điện và SUV, các dòng xe nhỏ dần bị bỏ quên.

Ngoại trừ phiên bản nâng cấp của CX-5 và một vài mẫu xe điện từ Trung Quốc, phân khúc xe cỡ nhỏ (compact) của Mazda gần như "giậm chân tại chỗ". Đáng chú ý nhất là không hề có thông tin gì về thế hệ kế tiếp của Mazda3; thậm chí, nó không xuất hiện trong bất kỳ kế hoạch sản phẩm tương lai nào.

Theo một số nguồn tin, mẫu Mazda3 sẽ biến mất sau năm 2026. Nếu đúng, đây sẽ là điều đáng tiếc cho một hãng từng tự hào về những mẫu sedan và hatchback mang lại cảm giác lái thú vị.

Khi Mazda khai tử dòng Mazda6 sedan và wagon, nhiều người từng kỳ vọng nó sẽ được thay thế bằng một mẫu sedan dẫn động cầu sau, dùng động cơ I6 để cạnh tranh với BMW M340i hay Audi S4.

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, tại một số thị trường như châu Âu và Australia, chỉ có Mazda 6e/EZ-6 - mẫu xe dựa trên nền tảng Deepal.

Vậy liệu Mazda3 có đi theo con đường tương tự và trở thành sản phẩm phát triển dựa trên Deepal? Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi Mazda là hãng nhỏ so với các đối thủ, và việc dựa vào đối tác Trung Quốc giúp giảm chi phí phát triển.

Giả thuyết này được củng cố khi Mazda nộp hồ sơ đăng ký tên gọi “Mazda3e” tại Australia, Anh và châu Âu. Trong khi đó, Changan vừa ra mắt mẫu sedan cỡ nhỏ L06.

Ở thời điểm hiện tại, đây vẫn chỉ là suy đoán, nhưng Deepal L06 hoàn toàn có thể là nền tảng cho "tân binh" Mazda3e. Nếu Mazda tiếp tục dùng "công thức" của Mazda6e thì Mazda3e sẽ dùng phần cứng sẵn có của Deepal.

Mẫu L06 hiện có hai cấu hình. Bản hybrid mở rộng tầm hoạt động (EREV) sử dụng động cơ xăng 1.5L công suất 97 mã lực để hỗ trợ sạc bộ pin LFP 28,39kWh cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện đặt sau, công suất 255 mã lực. Phiên bản này có tầm hoạt động 180km thuần điện theo chuẩn WLTP, mức tiêu thụ nhiên liệu 4,38 lít/100km.

Trong khi đó, phiên bản thuần điện sử dụng một mô-tơ đặt cầu sau, công suất 268 mã lực, với hai tùy chọn pin: 56kWh hoặc 69kWh. Bản pin lớn nhất cho phép xe chạy tới 670km/lần sạc.

Không gian bên trong xe dự kiến sẽ có phong cách cao cấp hơn Deepal L06, nhưng cũng khó tránh xu hướng màn hình tràn ngập như trên CX-5 mới và EZ-60.

Nội thất Mazda 6e bản châu Âu (Ảnh: Mazda).

Xe sẽ dùng chip buồng lái ô tô 3nm, hỗ trợ màn HUD AR 50 inch, hệ thống giải trí và gói hỗ trợ lái Level 2+, với cảm biến LiDAR được trang bị tiêu chuẩn.

Nếu đúng là dựa trên Deepal L06, Mazda3 thế hệ mới sẽ có không gian nội thất tăng lên đáng kể. Với chiều dài 4.830mm, mẫu sedan mới dài hơn Mazda3 hiện tại và chỉ ngắn hơn một chút so với Mazda6 đã dừng sản xuất. Khoang sau - một trong những nhược điểm lớn nhất của Mazda3 - sẽ được cải thiện rõ rệt.

Mazda vẫn chưa xác nhận Mazda3 sẽ có thế hệ mới hay sẽ được thay bằng một mẫu "thay vỏ" xe của đối tác Trung Quốc.

Nếu kịch bản thứ hai xảy ra (nhiều khả năng trong vòng 24 tháng tới), Mazda3e sẽ cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe điện hóa như Hyundai Ioniq 6 hay BYD Seal tại châu Âu và khu vực thị trường châu Á - Thái Bình Dương.