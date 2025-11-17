Chuyển sang lắp ráp, Honda CR-V Hybrid sẽ có giá thế nào so với xe nhập?

Người dùng mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là thông tin mới về Honda CR-V e:HEV 2026 xuất hiện trong một sự kiện nội bộ của hãng. Mẫu xe hybrid này đã được thương hiệu Nhật xác nhận về việc chuyển từ nhập khẩu Thái Lan sang lắp ráp trong nước từ đầu năm sau.

Hình ảnh được cho là thông tin mới về Honda CR-V e:HEV 2026 (Ảnh: MXH).

Theo luồng thông tin trên, Honda CR-V e:HEV RS 2026 được chuyển sang lắp ráp trong nước nhưng sẽ "cùng tầm giá" với bản nhập khẩu, có khả năng được giữ nguyên giá bán ở mức 1,259 tỷ đồng. Ngoài ra, xe được trang bị phím bấm chuyển số, thay vì cần số truyền thống.

Đây là trang bị gây tranh cãi trên mạng xã hội. Có ý kiến cho rằng thay đổi này sẽ giúp không gian nội thất của CR-V e:HEV 2026 mang sắc màu hiện đại hơn, trong khi một bộ phận người dùng vẫn ưa chuộng cần số truyền thống vì dễ dùng, dễ làm quen.

Nội thất của Honda CR-V e:HEV RS bản nhập khẩu (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hình ảnh trên còn hé lộ Honda CR-V Hybrid khi được lắp ráp sẽ có thêm một phiên bản “giá mềm”, tên gọi là e:HEV L và chênh lệch tối thiểu 50 triệu đồng so với bản e:HEV RS. Giả sử CR-V e:HEV RS 2026 giữ nguyên giá bán 1,259 tỷ đồng, biến thể e:HEV L sẽ có giá bán cao nhất lên tới khoảng 1,2 tỷ đồng.

Khoảng giá này khá phù hợp với các phiên bản hiện hành của Honda CR-V. Ngoài e:HEV RS, Honda Việt Nam đang lắp ráp 3 phiên bản của mẫu crossover cỡ C này, gồm: G (1,029 tỷ đồng), L (1,099 tỷ đồng) và L AWD (1,25 tỷ đồng).

Honda CR-V e:HEV L 2026 nhiều khả năng sẽ sở hữu ngoại thất tương đồng với các bản L thuần xăng, với bộ mâm hợp kim 18 inch màu crôm. Bản RS dùng mâm 17 inch sơn đen, đi kèm bộ lốp thể thao Dunlop SP Sport Maxx (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị của Honda CR-V e:HEV L 2026 chưa được hé lộ, nhưng nhiều khả năng sẽ không khác biệt nhiều so với các bản L hiện hành. Hiện tại, CR-V e:HEV RS đang có một số “option” cao cấp hơn, như: cửa sổ trời, đèn viền nội thất, màn hình giải trí 8 inch (bản khác dùng màn 7 inch) và 12 loa Bose.

Tính năng an toàn của xe nhiều khả năng sẽ có gói công nghệ Honda Sensing, tương tự các biến thể khác. Hệ thống này gồm có: ga tự động thích ứng, đèn chiếu sáng thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh giảm thiểu va chạm…

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội hé lộ thông tin Honda CR-V e:HEV 2026 sẽ được mở bán từ tháng 2 năm sau, trùng khớp với thông tin được phía đại lý chia sẻ trước đó (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Honda Việt Nam đang phân phối tổng cộng 3 mẫu xe hybrid, nhưng hãng lựa chọn lắp ráp CR-V e:HEV đầu tiên cũng là điều dễ hiểu. Dù có giá bán đắt nhất, song CR-V e:HEV đang là mẫu xe “xăng lai điện” bán chạy nhất của thương hiệu này, với lũy kế doanh số đạt 1.736 chiếc sau 10 tháng đầu năm.

Lần đầu ra mắt Việt Nam vào tháng 10/2023, Honda CR-V e:HEV RS từng gặp tình trạng “kèm lạc” 50 triệu đồng tại đại lý, do nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên sang năm 2025, sức tiêu thụ của mẫu xe này lại không ổn định, đến nay vẫn không thể “xả” hết những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Nhằm “dọn kho” đón phiên bản lắp ráp, trong nhiều tháng gần đây Honda Việt Nam liên tục hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho Honda CR-V e:HEV RS VIN 2024. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm 126 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này hạ còn 1,133 tỷ đồng.